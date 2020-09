Des spécialistes avignonnais traquent le frelon asiatique

Le frelon asiatique considère les abeilles domestiques comme des proies et ravage les ruchers des apiculteurs. Depuis 2014 à Avignon l'institut de l'abeille travaille à la protection des ruches et cherche à développer le meilleur moyen de lutter contre ce frelon aux pattes jaunes.

Cet automne vous apercevez peut-être plus de guêpes et de frelons qu'à l'accoutumée. 2020 est en effet une année favorable à la prolifération de ces insectes. Parmi eux le frelon asiatique aux pattes jaunes a mauvaise réputation, notamment parce qu'il considère les abeilles domestiques comme des proies et ravage les ruchers.

Des chercheurs sur la piste du frelon

Financé par les apiculteurs et soutenu par les ministères de l'agriculture et de l'environnement l'institut travaille à la protection des abeilles domestiques productrices de miel. Installés au sein de l'INRA d'Avignon-Montfavet l'équipe de chercheurs teste différentes méthodes de piégeage ou d'empoisonnement mais aucune ne s'est encore montrée parfaitement sûre et efficace. Un des problèmes vient de la difficulté à repérer les nids de frelons.

Cherchez le nid

La mission des chercheurs c'est de tester différentes méthodes de lutte contre le frelon asiatique prédateur des abeilles butineuses. Piégeage printanier quand les reines construisent un nouveau nid ou piégeage automnal quand les frelons empêchent les abeilles de constituer des réserves de sucre pour l'hiver. Rien n'est totalement efficace. Quant aux appâts empoisonnés ils détruisent les essaims mais intoxiquent aussi d'autres espèces. Le nœud du problème reste donc le repérage des nids.

La technologie à la rescousse

Pour trouver ces nids il faudrait un équipement qui ressemble à celui utilisé pour repérer les lions dans la savane ! Mais bien sur adapté à la taille des insectes et ... miracle, l'INRA de Bordeaux vient d'en mettre un prototype au point. L'équipe de l"institut de l'abeille va donc se rendre sur place pour apprendre à utiliser ce nouvel outil prometteur.

Un guide en ligne

L'institut de l'abeille édite un guide des bonnes pratiques apicoles, la fiche n° 10 est consacrée au frelon asiatique et elle est disponible sur le site de l'ITSAP.