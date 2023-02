Des stations de ski nordique fermées, le massif jurassien face au manque d'enneigement

Des stations de ski nordique fermées, c'est ce qui se passe depuis le début de cette semaine en Franche-Comté. "Cela me fend le cœur, malheureusement c'est de plus en plus fréquent", explique Christian, habitant de Chapelle-des-Bois. "Surtout, c'est le gagne-pain du village, la neige, le tourisme. D'habitude on voit plus d'un mètre de neige, là c'est zéro", témoigne cet habitant. A cause des températures douces, le manque de neige est criant dans certaines stations du Haut-Doubs.

Au Pré Poncet à Chaux-Neuve (Doubs), la station pourrait fermer dès la fin de cette semaine. © Radio France - Bradley De Souza

"Une saison très compliquée"

Un 23 février sans neige au Pré Poncet, ça n'est jamais arrivé : "c'est la première fois que je vois ça. Nous, on vient ici depuis 15 ans, c'est rare, c'est vert, un peu blanc mais surtout très vert avec beaucoup de terre", décrit Elia, originaire de Nantes, en vacances dans le Haut-Doubs. Même sentiment chez Christiane, originaire de région parisienne. "Il y a du verglas, de la glace de partout. Pour nous, on ne peut pas skier".

Pourtant, les saisonniers de la station tentent le tout pour le tout pour la maintenir ouverte le plus longtemps possible. "On n'a que de la neige sur les bords, et encore", témoigne Anatole, pisteur secouriste. "Cette saison est très compliquée. Elle va être très courte pour nous. Même si on fait tout pour garder la piste ouverte en réenneigeant à chaque fois mais si on ne peut plus assurer la sécurité des skieurs, la station va devoir fermer", ajoute-t-il.

Quelques skieurs ont quand même arpenté les pistes au Pré Poncet même avec le manque de neige. © Radio France - Bradley de Souza

Une fermeture d'ici la fin de semaine ?

La station au Pré Poncet pourrait même fermer avant la fin de la semaine, faute de neige. A Chappelle-des-Bois, les commerçants tirent la grimace. "Nous on fait deux fois moins de location d'équipement de ski nordique par rapport à une semaine normale au mois de février", explique Angelo, vendeur dans une boutique.

"C'est le mois de février qui nous fait travailler le plus, et qui nous permet de tenir une grande partie de l'année. Là, depuis que je suis là, depuis sept ans, c'est la pire année. Mais bon on ne peut pas généraliser une mauvaise saison, ça va peut-être s'arranger", conclut le vendeur.