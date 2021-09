Des télésièges fluos à Val Thorens pour protéger les oiseaux de montagne

La station de Val Thorens (Savoie) a installé à la mi-août des bandes phosphorescentes et photoluminescentes sur le télésiège de Boismint. "On a d'abord fait des tests en janvier 2020 sur trois sièges à différentes emplacements pour voir la tenue aux intempéries et comme cela a bien fonctionné on a généralisé le dispositif sur les 85 sièges" explique Yoann Balet, l'adjoint au directeur technique à la SETAM à Val Thorens, la société d'exploitation des téléphériques de Tarentaise Maurienne.

85 sièges équipés de bandes fluorescentes

"Le but c'est vraiment de rendre le télésiège visible pour éviter que les oiseaux de montagne ne les percutent" précise Yoann Balet.

Une installation mise en place avec le Parc national de la Vanoise. - Capture d'écran- Commune des Belleville

"Depuis plusieurs années, on avait déjà mis en place des pastilles lumineuses, des birdmark, sur des câbles mais là ce télésiège n'a pas ce câble donc on s'est adapté, on a mis des bandes fluorescentes".

Protéger au maximum les tétras-lyres et gypaètes

"Le but c'est clairement de sauver la vie des tétras-lyres ou gypaètes, ils font partie de l'écosystème donc si on enlève un maillon c'est tout l'écosystème qui est déstabilisé" précise Samuel Cado, le directeur par intérim du Parc national de la Vanoise.

"Il n'y a plus que neuf couples de gypaètes barbus en Vanoise, c'est une espèce protégée, il faut vraiment tout faire pour les préserver au maximum".