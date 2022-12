Des températures douces pour Noël dans l'Hérault, un épisode exceptionnel qui devient la norme

Les températures sont particulièrement douces et au dessus des normales de saison dans l'Hérault ce samedi 24 décembre. Il a fait 19 degrés à Montpellier, Béziers ou encore à Lodève. À Palavas-les-Flots, les héraultais et les vacanciers en profitent pour se balader au bord de la mer. Guillaume, de Baillargues, va même jusqu'à se baigner. "La température est idéale. Je n'ai même pas besoin de serviette, je n'ai pas froid" dit-il en sortant de l'eau.

Des températures agréables, mais tout de même inquiétantes souligne Rémy. Il se balade avec son fils Alexandre, 4 ans. "Le réchauffement climatique va surtout l'impacter lui. Donc on profite de cette belle journée mais c'est aussi le révélateur du temps qui change."

Un épisode de douceur exceptionnel qui devient la norme

À Béziers, il a fait 22,5 degrés vendredi 23 décembre. Le record de 22 degrés de décembre 1989 a donc été battu.

Un épisode exceptionnel mais qui tend à devenir la norme à cause du réchauffement climatique explique Adrien Bourgois, prévisionniste pour Météo France. "C'est quelque chose qui a déjà été observé, mais on observe une récurrence de plus en plus importante. Et le changement climatique, c'est ça aussi. C'est l'augmentation de la fréquence des épisodes de douceur." Il complète : "Disons que les hivers chauds d'il y a 50 ans sont devenus des hivers plutôt normaux actuellement."

