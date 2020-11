Des tests à l'origine de la vague de séismes au Nord de Strasbourg selon Fonroche Géothermie

Le 12 novembre 2019, les strasbourgeois ont nettement senti la terre bouger sous leurs pieds, un séisme de magnitude 3. Séisme induit par l'activité humaine pour le RENASS, le réseau national de surveillance sismique qui a mesuré la secousse. Tous les regards se sont donc portés sur la société Fonroche qui effectuait des forages dans le cadre de l'implantation d'une centrale de géothermie profonde sur le site de l'ancienne raffinerie de Reichstett. L'entreprise s'est vue imposer par la préfecture, qui a mis en place un comité d'experts, des tests pour vérifier le lien entre le séisme et les activités de Fonroche.

Pour Fonroche, c'est certain, il n'y a pas de lien entre ses forages et le séisme de Strasbourg, mais l'entreprise se prête volontiers aux tests, 5 kilomètres sous terre. Il a fallu notamment interrompre l'injection d'eau dans le sous sol et la roche s'est rétractée, provoquant ces petits séismes. C'est l'explication de l'industriel qui reconnait simplement un petit déficit de communication. "Ça a pu susciter de la peur et du questionnement dans la population" souligne Jean-Philippe Soulé, le directeur général de Fonroche Géothermie qui promet des expositions en mairie pour répondre aux questions des habitants inquiets.

Reste que le comité d'experts mandaté par la préfecture du Bas-Rhin n'a toujours pas rendu ses conclusions concernant le séisme de l'an dernier. Fonroche trépigne d'impatience: sa centrale géothermique est quasiment opérationnelle et prête à exploiter la chaleur du sous-sol par fracturation hydraulique, elle espère pouvoir la mettre en route courant 2021. Et le patron de Fonroche Géothermie l'assure, quand la centrale pourra entrer en activité, le sous-sol ne bougera plus au point d'inquiéter les habitants, car la pression d'eau sera constante et la roche s'acclimatera.