Des toilettes sèches à domicile et en ville, c'est possible

L'expérience a été menée à Bordeaux, pendant deux ans, par l'association La Fumainerie et son partenaire Un Petit Coin de Paradis. 35 foyers se sont déconnectés du réseau d'assainissement du tout-à-l'égout et ont valorisé en ville leurs urines et excréments grâce à des toilettes sèches.

Entre juillet 2020 et juillet 2022, 35 foyers et microentreprises de Bordeaux ont tenté l'expérience de se déconnecter du tout-à-l'égout de la ville et de valoriser leurs déchets en installant des toilettes sèches.

Cette expérience, menée par l'association La Fumainerie, avait pour vocation de promouvoir en milieu urbain un assainissement écologique et de proposer des alternatives à l'évacuation des urines et selles des toilettes traditionnelles dans les égouts. Leur solution : des toilettes sèches à domicile.

Pendant deux ans, l'association a essayé de constituer une filière de collecte en porte-à-porte et de valorisation des déchets en créant du compost et du fertilisant. Toutes les semaines, un vélo cargo venait récupérer les bidons et les caisses chez les volontaires, les échangeait par des contenants propres puis emmenait les déchets ainsi collectés dans un composteur.

à réécouter La Fumainerie installe des toilettes sèches chez les particuliers en ville

Quasiment tout le monde s'est retrouvé face à des toilettes sèches dans des festivals ou bien encore des fêtes de village. Nombre d'entre nous les a utilisées et a loué leur utilité et leur bienfait écologique. Mais sommes-nous prêts à franchir le pas et à les utiliser quotidiennement chez nous ?

On se rend compte que souvent le frein, le premier frein, c'est l'odeur - Mathilde Le Cadre, coordinatrice de La Fumainerie

La collection des toilettes sèches Bibok de l'entreprise Un Petit Coin de Paradis - Un Petit Coin de Paradis

Compost et fertilisant

Il faut savoir que nos excréments et urines peuvent être recyclés et donc valorisés. Les excréments sont compostables, mais sur une longue durée : 18 mois. Quant aux urines, leur emploi peut être immédiat, "c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas hésiter à faire pipi dans le jardin". Utilisées pures, c'est un excellent désherbant, diluées, elles peuvent être utilisées comme engrais.

Afin de séparer ces matières, l'entreprise partenaire Un Petit Coin de Paradis a fourni aux volontaires des toilettes sèches dites séparatives.

Entre caisses et bidons

Lors de cette expérimentation, La Fumainerie a fourni à ses volontaires des toilettes sèches du modèle Bibok proposé par Un Petit Coin de Paradis. Ces nouveaux lieux d'aisance utilisant une technologie dite low-tech (technologie utile, durable et accessible à tous) se présentent à première vue comme des toilettes traditionnelles, mais les différences sont de taille : pas d'eau pour évacuer, de la sciure de bois pour absorber humidité et odeurs et surtout un système qui sépare urines et fèces.

Ça oblige à s'asseoir, simplement pour bien séparer les matières - Mathilde Le Cadre

La technologie séparatiste des toilettes sèches Bibok de l'entreprise Un Petit Coin de Paradis - Un Petit Coin de Paradis

Deux compartiments se cachent dans le modèle Bibok : une caisse de 24 litres qui réceptionne les matières fécales et un bidon de 10 litres pour les urines. La séparation des matières se fait par l'intermédiaire d'un entonnoir en faïence "avec une partie qui fait comme un ourlet" pour permettre la répartition dans les bons contenants.

Simple d'installation, on n'a pas besoin d'être un plombier pour déconnecter les toilettes traditionnelles et installer leurs remplaçantes. La seule difficulté consiste à prendre le bon coup de main pour ôter la caisse et le bidon quand ils sont pleins, mais rien de bien sorcier.

Il n'y a pas eu d'accident que je sache. C'était quand même bien préparé - Mathilde Le Cadre

La collecte

Chaque semaine, les bidons et les caisses étaient collectés et échangés par des contenants propres. En moyenne pour une famille de quatre personnes, un vélo cargo récupérait 30 litres d'urine répartis dans trois bidons et 24 litres d'excréments contenus dans une caisse.

Des toilettes sèches chez un particulier à Bordeaux - La Fumainerie

En pleine écriture du bilan de l'expérimentation, seuls des chiffres à mi-parcours sont disponibles. En un an, 2,4 tonnes de fèces et 7 500 litres d'urine ont été collectés et valorisés.

Un bilan prometteur

Au bout de deux ans d'expérimentation, il semblerait que les Bordelais soient prêts à franchir le pas et à installer des toilettes sèches dans leur appartement ou, pour les plus chanceux, dans leur échoppe (maison de ville bordelaise).

Mathile Le Cadre révèle que La Fumainerie n'a pas eu de difficultés pour recruter des volontaires : "On a eu 35 foyers et il y a eu 170 demandes supplémentaires [...] donc c'était plutôt facile d'avoir eu des gens dans cette expérimentation et ça, c'est assez encourageant."

Environ un tiers des foyers qui s'étaient portés volontaires se sont raccordés au tout-à-l'égout, à l'issue de ces deux ans d'expérimentation, mais certains volontaires ont décidé de persévérer : "J'ai un couple en tête, en particulier, qui a carrément installé un deuxième composteur qui en plus le partage avec un autre coproducteur."

Malgré ces résultats encourageants, Mathilde Le Cadre regrette que les collectivités locales n'aient pas pris le relais même si elles trouvent cette démarche intéressante. Loin de baisser les bras, La Fumainerie prévoit dans plusieurs mois de créer un endroit où les visiteurs trouveraient un site de compostage, mais également un lieu où seraient proposés des ateliers de sensibilisation, d'information et de formation.