Des tonnes de déchets ramassées dans la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine au Havre ce samedi

C'était comme un grand ménage de printemps ! 500 bénévoles ont nettoyé la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine ce samedi au Havre. Ce vaste espace au pied du pont de Normandie, composé de roselières et de marécages, refuge d'oiseaux migrateurs, est régulièrement envahi par les ordures.

"Une cannette de soda jetée dans la Seine finit sa course ici !"

"À chaque grande marée, l'eau monte, recouvre les marais et quand l'eau redescend, elle laisse derrière elle des tonnes de déchets plastiques", explique Jean-Baptiste Burel, l'un des administrateurs de l'ACDPM Baie de Seine Pays de Caux, association de chasseurs qui gère la réserve. "On se rend compte que les gens font n'importe quoi", peste Jean-Baptiste, "dites-vous qu'une cannette de soda jetée dans la Seine à Paris finit sa course ici !"

Parmi les bénévoles qui nettoient, il y a des chasseurs membres de l'association, il y a aussi des habitants des environs, comme Melvyn, dix ans, venu avec son père Julien, ses gants, ses bottes en caoutchouc et sa détermination. "Je suis élu au conseil municipal de Saint-Vigor-d'Ymonville, juste à côté de la réserve, et c'est pour ça que je suis là, parce qu'ils m'ont proposé de participer à une récolte", explique le jeune garçon, qui aime "prendre soin de la nature".

Les bénévoles ramassent beaucoup de plastique, ou comme sur la photo, une caisse en carton remplie d'épluchures © Radio France - Olivia Cohen

Une tondeuse à gazon parmi les déchets retrouvés

Engagé pour la planète, Melvyn ne se dit pourtant pas spécialement intéressé par la politique. C'est plus par amour des animaux : "Ici, on a vu des cigognes, des canards sauvages, des traces de sanglier, il faut se taire parfois et écouter la nature, ça fait du bien."

Et ça désole Melvyn de retrouver des morceaux de pare-chocs de voiture dans une réserve protégée : "On trouve beaucoup de plastique, beaucoup de bouteilles, des bâches." Si Melvyn a un message a faire passer aux candidats et candidates à l'élection présidentielle, c'est bien celui-là : "Que les gens arrêtent de polluer !"

Des tonnes de déchets, du plus classique au plus improbable, ont été ramassées et jetées dans des bennes ce samedi. "On trouve de l'huile de moteur, on a même trouvé une tondeuse à gazon, les gens jettent n'importe quoi", s'insurge Fredo, en train de vider une remorque remplie.

"Je nettoie juste mon espace de vie !"

Sébastien s'affaire aussi sur une remorque. Il est mécanicien et passe tous ses week-ends à chasser le canard sur la réserve : "Je nettoie juste mon espace de vie, c'est normal, si je ne le fais pas, personne ne le fait ! Les ordures restent là et pénètrent les sols !"

À l'issue de l'opération, l'association a tenu à organiser une tombola pour remercier les participants. "C'est normal, quand on pense à l'argent que ça coûterait à l'État de faire nettoyer la réserve, ces bénévoles sont essentiels", conclut Sacha Devillers, président de l'ACDPM.