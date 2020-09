Des tonnes de déchets ramassées au bord des départementales par près de 300 agents routiers

Ce matin, au bord de la D613, entre Poussan et Gigean, une équipe de sept agents routiers récupérait les déchets jonchant le bord de la route. Cette opération de ramassage a eu lieu dans tout le département, mettant à contribution près de 300 agents au total. Des tonnes de déchets chaque année sont récoltées. Cette initiative a été lancée il y a cinq ans par Christophe Morgo, maire de Villeveyrac et vice-président du conseil départemental délégué à l'environnement, et Audrey Imbert, conseillère départementale.

A l'origine le projet était prévu uniquement pour le territoire de Thau mais constatant la multiplication des détritus partout ailleurs, l’événement a été élargi pour tout le département. 4500 km de routes et 150 km de voies cyclables sont concernées.

Cette année, en plus des habituelles bouteilles en plastique, ou canettes de bière, s'ajoute les masques de protection au coronavirus. En à peine deux heures, déjà plus d'une vingtaine de sacs-poubelles étaient entreposés dans l'un des deux camions mis à disposition sur la D613.

Le long des routes, les agents étaient mobilisés pour nettoyer au maximum le bas-côté. - Dominique Hochedez

En moyenne lors de ces opérations, l'équipe remplit une cinquantaine de sacs. Il faut dire qu'en une journée, environ 20.000 voitures passent sur cette route, et entre 40 et 50.000 sur l'autoroute juste à côté.

Cette journée est alors importante pour sensibiliser et nettoyer. Mais pour les agents sur place, c'est un travail qu'ils effectuent au quotidien, et pas juste aujourd'hui. "Il y a de plus en plus de déchets, tous les jours, on en récupère, c'est devenu quotidien".

On doit consommer différemment, c'est le citoyen qui doit soulever la table

Une pollution inquiétante, autant pour l'environnement, garrigue, forêt, mais aussi pour les étangs et les cours d'eau. "Cela nous dépasse en tant qu'élu, on a les mêmes problèmes d'incivilités et de déchets dans toutes nos communes, on est démunis complètement" s'exaspère Christophe Morgo.

Pour le maire de Villeveyrac, il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Le gouvernement d'une part, en augmentant le tarif de l'amende en cas de flagrant délit. Pour l'instant, celle-ci est de 68 euros. Une somme dérisoire pour le vice-président du conseil départemental chargé de l'environnement.

De l'autre, les individus eux-mêmes. "_Les citoyens doivent obtenir les informations nécessaires au danger de cette pollution, puis ensuite prendre conscience des risques, et consommer différemment. _Je crois que c'est le citoyen qui doit soulever la table hein"

De 8 h jusqu'a midi, les agents et volontaires ont récoltés des tonnes de déchets - Dominique Hochedez

L'homme de 55 ans se bat aussi pour l'interdiction pure et simple du plastique, qui, il l'affirme, ne se recycle pas à grande échelle. Il dénonce la dégradation de ce matériau dans la nature, mais aussi dans l'eau. Un problème permanent pour les animaux qui se retrouvent à ingurgiter du plastique.

Pour rappel, en 2016 dans une étude du Forum économique mondial et de la fondation Ellen McArthur, le résultat était sans appel. D'après leurs analyses, en 2050, il y aurait plus de plastique que de poissons dans les océans.

Tous les déchets entre Poussan et Gigean ont été emmenés dans la déchetterie la plus proche. Une déchetterie qui est gratuite et ouverte à tous, en semaine comme en week-end.