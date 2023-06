Des tortues échouées dans les Landes retrouvent le grand large

Moment d'émotion ce matin sur la plage de la Conche des Baleines, au bout de l'île de Ré. Quinze tortues caouannes regagnent le grand large, après plusieurs mois de soins au centre d'études et de soins pour les tortues marines de La Rochelle. Ces reptiles ont été recueillis sur les plages de toute la côte atlantique et la Manche.

Parmi elles, six tortues marines se sont échouées sur les plages landaises, à Seignosse, Labenne et Soustons, puis transmises au centre d'études des tortues marines au sein de l'aquarium de La Rochelle . Sous la houlette de Florence Dell'Amico, responsable du centre, les tortues caouannes reçoivent de nombreux soins : "Des soins principalement liés à la déshydratation, des carences et puis à des infections pulmonaires", détaille la soigneuse.

C'est le cas du reptile repéché sur la plage de Seignosse. La jeune tortue de plus de deux kilos présentait de gros problèmes pulmonaires. L'animal est remis sur pattes grâce à des soins antibiotiques et anti-inflammatoires quotidiens, en plus d'une surveillance par scanners, prises de sang et radios. "On est content d'avoir réussi à la soigner, de pouvoir lui donner une seconde chance" s'émeut Florence Dell'amico.

Les soigneurs vont pouvoir suivre la vie et le trajet des plus grosses tortues soignées, grâce à une balise Argos placées sur leur carapace. Les tortues caouannes atteignent un mètre et pèsent jusqu'à 200 kilos à l'âge adulte. La Caretta caretta, de son nom scientifique, fait partie de la liste rouge mondiale des espèces menacées.