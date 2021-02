Des travaux d'entretien démarrent ce lundi sur l'ancien rail de l'Aérotrain

Le rail de l'Aérotrain, c'est plus qu'un simple vestige en béton. En 2015, les 18 kilomètres de l'ouvrage ont été labellisées "Patrimoine du XXème siècle" par le Ministère de la Culture. C'était une manière de marquer l'importance de cet ouvrage, construit à la fin des années 60, pour tester l'Aérotrain, un engin futuriste, mi train-mi avion, imaginé par l'ingénieur français, Jean Bertin. Propulsé par une hélice, supporté par un coussin d'air, l'aérotrain atteignait des vitesses spectaculaires pour l'époque. Il avait même battu un record à 430 km/heure. Mais, en 1974, la France subit le choc pétrolier, le projet est abandonné. Il reste de cette aventure ce rail en béton "dernière marque tangible d’une épopée technologique" selon le Ministère de la Culture.

L'Aérotrain en démonstration en 1974 © Maxppp - La République du Centre

Une démolition coûterait 15 millions d'euros

Mais, cet ouvrage a beau être remarquable, il n'est plus d'aucune utilité aujourd'hui et il devient même dangereux à certains endroits. En 2017, l'Etat, qui en est toujours propriétaire, a mandaté des experts pour réfléchir à une démolition. Mais, le chantier serait trop complexe et du coup, très coûteux, de l'ordre de 15 millions d'euros. L'Etat s'est donc ravisé. Il a choisi de conserver le rail de l'aérotrain en attendant d'éventuels projets de réhabilitation portés par des collectivités locales ou des partenaires privés. Mais, ce rail a vieilli et nécessite aujourd'hui quelques travaux.

Le rail près de maisons à Cercottes © Radio France - Patricia Pourrez

Premier chantier sur la végétation

" Il ne s'agit pas de travaux pour remettre le rail en service" précise bien Jean-Michel Constantin, adjoint au service Loire Risques Transports, à la DDT, Direction Départementale des Territoires pour le Loiret. " On fait des travaux pour conserver cet ouvrage en état et éviter des accidents." La priorité, c'est déjà de dégager la végétation là où le rail traverse des forêts. "C'est un chantier confié à l'ONF" explique Jean-Michel Constantin, "on va élaguer et enlever des arbres qui à terme pourraient menacer la stabilité du rail". Ce premier chantier démarre ce lundi 15 février.

Plateforme de l'Aérotrain à Saran © Radio France - Patricia Pourrez

" Si on ne fait rien, le risque est de voir les plateformes s'écrouler

Après cela, au printemps, des travaux seront engagés sur les plateformes de Saran, Chevilly et Ruan. Ce sont des plaques en béton posées sur le rail. C'est là où l'Aérotrain venait faire demi tour. "Il y a sur ces plateformes des problèmes d'étanchéité"explique Jean Michel Constantin, "il faut éviter que l'eau finisse par ruiner le béton. Si on ne fait rien, le risque, c'est de voir ces plateformes s'écrouler". Ce danger est vraiment pris au sérieux par les autorités, sachant que régulièrement, il y a du passage sous le rail de l'Aérotrain : des curieux, des promeneurs du dimanche mais aussi des agriculteurs qui exploitent des champs autour.

La plateforme de l'Aérotrain à Chevilly © Radio France - Patricia Pourrez

Sur l'année 2021, ces travaux vont coûter près d'un million d'euros. D'autres sont prévus dans les prochaines années sur le rail lui même qui présente aussi des fissures, des éclats avec des aciers apparents.