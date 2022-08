Des travaux pour améliorer l'accueil du public à la réserve naturelle de Beauguillot

Prévus jusqu'au printemps, des travaux débutent ce lundi dans la réserve naturelle nationale de Beauguillot à Sainte-Marie-du-Mont. Ce chantier a un double objectif : enjeu écologique et meilleur accueil du public. Lors les travaux, des espaces pourront être fermés aux visiteurs.

Classée Réserve naturelle nationale depuis 1980, la réserve de Beauguillot à Sainte-Marie-du-Mont s'étend sur 820 hectares : 242 hectares de terrains appartenant en totalité au Conservatoire du littoral et 578 hectares au domaine public maritime. Le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin en est le gestionnaire depuis 2014. Au départ, cet espace comprenait 505 hectares avec le domaine agricole et une partie du domaine maritime. Le 8 octobre 2021, un décret est venu acter une extension du statut de réserve naturelle au polder de Sainte-Marie-du-Mont (près de 315 hectares). Plus de 35.000 individus y sont régulièrement dénombrés.

Ce lundi, un chantier démarre avec deux objectifs :

le premier consiste en la "reconnexion d'un vaste ensemble de prairies humides par l'arasement partiel d'un chemin et d'une digue interne" et par la "plantation d'un écran végétal le long des sentiers"

par l'arasement partiel d'un chemin et d'une digue interne" et par la "plantation d'un écran végétal le long des sentiers" le second est de "développer une nouvelle politique d'accueil du public par la création d'observatoires (on doit passer de deux à six voire huit) dimensionnés et adaptés, de cheminements et d'accompagnement (bornes et panneaux)"

Accès momentanément suspendu

Les travaux liés aux sentiers ont été entamés en mai 2021 et doivent s'achever en mai 2023. Ils vont perturber l'accès à la réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot, accès qui pourrait être momentanément suspendu. Les terrassements liés au chemin et à la digue sont lancés ce lundi 22 août et s'achèveront vers la mi-octobre 2022.

On est passé de 10.000 visiteurs par an en 1997 à 42.000 l'an passé. On allait être confronté à un problème d'accueil des visiteurs - Jean-François Elder, conservateur

Le chantier de réaménagement doit jongler entre les calendriers : le projet s'inscrit dans le cadre du plan de relance gouvernemental, donc il doit être achevé pour le printemps 2023. Et puis surtout, il y a une contrainte biologique : ne pas trop perturber les espèces en hiver et lors de leur reproduction. Les travaux les plus bruyants doivent être réalisés en premier, avant l'arrivée des premiers oiseaux migrateurs. Pour des raisons de sécurité, l'accès de la réserve naturel sera perturbé, voire momentanément suspendu.

Le coût du projet d'aménagement s'élève à environ 600.000 euros au total, dont 80% financés dans le cadre du plan de relance du gouvernement. Il bénéficie également de fonds du conseil départemental de la Manche, du Conservatoire du littoral et de la Fondation du patrimoine.

La réserve naturelle nationale en chiffres

Projet d'accueil au public - CERESA