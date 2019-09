Des travaux pour restaurer les vasières de la baie de l'Aiguillon, prisées des oiseaux migrateurs

Un chantier hors norme a démarré depuis début septembre dans la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon. Une pelleteuse, montée sur des flotteurs et des vis sans fin, parcourt la baie à marée basse pour repêcher des anciens parcs à huîtres laissés à l'abandon, parfois depuis plusieurs dizaines d'années.

Les huîtres sauvages se développent sur ces anciens parcs à huîtres, et elles s'implantent en lieu et place de là où naturellement on devrait avoir de la vasière"

- Jean-Pierre Guéret, conservateur de la réserve