Des travaux sur le barrage de Beauchastel expliquent le niveau si bas du Rhône

"Je n'ai jamais vu le Rhône aussi bas !" lance Evelyne, sur la promenade en bordure du fleuve à Guilherand Granges. "On voit les cailloux et le sable, il y a des plages" s'étonne Marie, qui revient d'une balade au port de l'Epervière. Au sud de Valence, le niveau du Rhône est très bas depuis le 5 mars dernier. La faute à des travaux réalisés par la CNR.

La cause de l'abaissement du niveau du fleuve n'est pas la sécheresse comme on pourrait l'imaginer. Dans cette zone entièrement aménagée, le niveau est en réalité parfaitement maîtrisé. Depuis le 5 mars dernier, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) réalise des travaux d'entretien et de maintenance des ouvrages sur l'aménagement hydroélectrique de Beauchastel. Or, c'est sur une partie immergée que des parements ont été refaits, ce qui a donc nécessité l'abaissement du niveau du fleuve de 90 cm, "ce qui entraîne des effets quand on remonte" explique Christophe Dorée, le directeur territorial Rhône-Isère de la CNR, "on a abaissé le niveau comme on l'avait fait en 2019. Mais on est tellement habitué à voir le fleuve à niveau constant que forcément, ça interroge" admet-il. Le changement est visible sur une vingtaine de kilomètres en amont.

D'où la surprise des passants. L'effet est amplifié par la baisse du débit du Rhône constatée d'année en année. "Le fleuve est moins puissant que par le passé" explique Christophe Dorée, "d'environ moins 40%". Conséquence : il ne tracte plus les sédiments comme auparavant, et ceux-là s'accumulent en bordures, "ce qui donne peut-être l'effet visuel de plages". Un phénomène d'accumulation des sédiments accentué également par l'absence de crue notable depuis 2003.

À partir de ce dimanche 12 mars, le niveau devrait progressivement remonter. Les travaux sont en effet terminés. La navigation reprendra le 15 mars.