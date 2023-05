Des travaux vont être menés en urgence sur le réseau d'eau potable du Pouliguen

Des travaux vont être menés en urgence à partir du 5 juin sur une partie du réseau d'eau potable du Pouliguen. Certains riverains ont signalé que la qualité de leur eau s'était détériorée, avec une eau colorée qui sort du robinet. 275 mètres de canalisations, aujourd'hui obsolètes, vont être rénovés pour éviter toute contamination de l'eau.

Les travaux seront effectués entre le 5 juin et le 7 juillet par les services de l'agglomération Cap Atlantique et découpés en deux phases : d'abord entre l'avenue Toullain et la rue de la Chapelle, puis jusqu'à la rue François Bougoin, en bord de mer.

L'avenue Pierre Plate sera barrée et la circulation déviée sauf pour les riverains. En revanche, ils ne pourront pas stationner.