Des tronçons de Sorgue déjà à sec

Le constat est sans appel pour Laurent Rhodet le directeur du Syndicat mixte du bassin des Sorgues : "Sur le réseau le débit est équivalent à celui d'automne après la sécheresse et avant les crues". De 11m3 par seconde habituellement fin juillet, le débit à la source de Fontaine-de-Vaucluse n'atteint pas le 6m3 par seconde cette année. La conséquence est déjà visible : certains tronçons de rivière et canaux sont asséchés. Il ne reste parfois que de grandes mares d'eau stagnante.

Un déficit pluviométrique et des usages

Le bassin des Sorgues est en alerte sécheresse depuis déjà avril. Le déficit pluviométrique est de l'ordre de 70 % depuis janvier. Il ne pleut pas, nulle part. Sur le plateau au-dessus de Fontaine-de-Vaucluse la pluie ne tombe pas plus que dans les plaines. La conséquence est directe : les nappes souterraines qui jouent le rôle de réservoir au réseau des Sorgues ne se remplissent pas. Le débit diminue donc drastiquement.

Il faut ajouter que la Sorgue a aussi des usages autres que la simple baignade et la pêche. Des particuliers utilisent l'eau des cours d'eau et canaux pour irriguer leur potager par exemple. Là encore, les prélèvements diminuent un peu plus le débit de la rivière. Alors par endroits, l'eau ne court plus il ne reste que de grosses flaques.

Certains tronçons de Sorgue à sec

Le Syndicat mixte du bassin des Sorgues peut avoir une action sur ces tronçons presque totalement à sec. La Sorgue c'est au total un réseau de près de 150 km voire 500 km si on compte les canaux construits par la main de l'homme. Et tout communique. Alors les techniciens peuvent ouvrir ou fermer des vannes pour diminuer ou augmenter le débit.

Au pont Naquet d'Althen-des-Paluds par exemple, un riverain a alerté de la disparition de l'eau. Alors les agents du syndicats ont ouvert une vanne en amont. Mais ces actions sont minutieuses comme le souligne Laurent Rhodet : "Il y a tellement peu de débit que chaque centimètre de vanne que l'on remonte peu avoir un grand impact". Alors les employés du Syndicat agissent puis observent pendant plusieurs jours le comportement de la rivière avant de mener une autre action.

Des restrictions pour les usagers

Pour toutes ces raisons la Sorgue est actuellement en alerte renforcée. Un niveau qui induit des restrictions. Il est interdit d'arroser entre 9 heures et 19 heures. Les prélèvements pour les entreprises sont réduits. Le lavage de voiture est également prohibé.

Le directeur du gestionnaire du bassin des Sorgues se veut tout de même rassurant. Il voit le changement climatique se produire sous ses yeux mais il le perçoit comme un challenge dans sa mission de protection du milieu aquatique vauclusien. "Il faut remettre en question tout ce que l'on savait et s'il ne pleut pas depuis le début de l'année, je crains en revanche de violents orages à l'automne qui pourraient abîmer les berges", conclut Laurent Rhodet.