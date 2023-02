Des tunnels pour permettre aux Visons d'Europe de franchir la route en toute sécurité à Rochefort

C'est une bonne nouvelle pour le département de la Charente-Maritime, ses dernières installations dans le marais de Voutron, pour protéger les Visons d'Europe, une espèce en voie d'extinction, remplissent pleinement leur rôle. Les nouveaux tunnels réalisés ces derniers mois sous la Départementale 110 ont déjà été empruntés.

Vison d'Europe empruntant un tunnel - Life-Vison

Il ne reste que 150 Visons d'Europe en Nouvelle Aquitaine

Le Vison d'Europe est l’une des espèces les plus menacées en Europe et en France. En Nouvelle Aquitaine on estime qu'il reste 150 spécimens.

Le Département de Charente-Maritime s'est associé au programme européen Life (coordonné par la Ligue de Protection des Oiseaux) pour participer à la protection du mammifère en procédant à des aménagements routiers

LE FRANCHISSEMENT DU MARAIS DE VOUTRON EN TOUTE SÉCURITÉ

Ces derniers mois, un aménagement de grande ampleur vient d'être réalisé sur une portion de la RD 110 dans le marais de Voutron à Rochefort. Ces travaux coordonnés par le Département vont permettre de sécuriser le tronçon sur près de 1km, tronçon particulièrement mortel pour le Vison d’Europe. 5 dalots ont ainsi été placés au niveau des passages souvent empruntés par l’espèce (passages à faune), associés à des dispositifs de canalisation le long de la route pour obliger les animaux à passer dans ces passages sous la route (palissades bois).

Installation des dalots sur la RD 110 - Romain Beaubert / LPO / LIFE VISON

Les premiers visons photographiés

La LPO a posé des piège-photo durant les travaux pour suivre la fréquentation des Visons d'Europe et en l'espace de 8 semaines les animaux ont été repérés dans deux dalots. Au total une quinzaine de zones ont déjà été aménagées principalement dans le marais de Rochefort.