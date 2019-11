Des vélos électriques rechargés grâce à l'eau de la Sorgue

L'Isle-sur-la-Sorgue, France

Et s'il était possible dans quelques mois de s'éclairer, de recharger son téléphone portable, son vélo électrique ou son véhicule grâce aux eaux de la Sorgue ? Ne souriez pas. C'est un projet pilote très sérieux porté par un collectif baptisé "Energie des Sorgues." Ces citoyens engagés dans la transition écologique et solidaire projettent de produire de l'énergie électrique à partir des roues à aubes de l'Isle-sur-la-Sorgue. Un projet soutenu par la mairie et par la Communauté de communes Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse.

Un projet pilote évalué à 50.000 euros

La première roue à aubes concernée sera la roue Milhe située dans le parc de la Caisse d'Epargne près de la Poste. Elle serait équipée d'un petit système de génération d'électricité. "On part sur une production de 3 ou 4 Kw / heure soit environ 35.000 Kw par an ce qui correspond à la consommation électrique moyenne de 14 foyers, hors chauffage et eaux chaude sanitaire" précise Pierre Henry, l'un des membres du collectif. L'électricité servirait par exemple, à recharger des vélos électriques, des petits équipements électroniques ou des bornes d'information. Le projet pourrait voir le jour dans 18 mois, au terme des études en cours et des autorisations administratives à venir.

Pierre Henry du collectif "Energie des Sorgues" présente le projet

Pierre Henry du collectif "Energie des Sorgues" sur les débouchés possibles

Pierre Henry du collectif citoyen "Energie des Sorgues" © Radio France - Daniel Morin

Les roues à aubes très prisées des visiteurs... © Radio France - Daniel Morin

... et des témoins précieux du riche passé industriel de l'Isle-sur-la-Sorgue © Radio France - .

La rue des roues à l'Isle-sur-la-Sorgue © Radio France - .

Le projet est également soutenu par la Fondation Positive et Villages-Monde de l'Isle-sur-la-Sorgue.