Des vents de 70 km/h dans le Gard ce week-end, appel à la plus grande vigilance

Le vent devrait souffler fort ce week-end sur Nîmes et l'ensemble du Gard. Vu l'état de la végétation et de la sécheresse dans le département, les sapeurs-pompiers du Gard appellent à la plus grande vigilance.

Des vents en rafale aux alentours de 70 km/h, voilà ce qui attend le Gard, et notamment Nîmes et sa garrigue ce samedi. Un vent fort qui devrait d'ailleurs durer plusieurs jours. Le problème, c'est qu'il a très peu plu ces dernières semaines, la végétation est sèche, ce qui favorise les risques d'incendies. Les sapeurs-pompiers du Gard appellent à la plus grande vigilance, et rappellent que l'usage du feu est strictement interdit dans ces conditions. "On a un petit paradoxe. On est dans une période où les gens, théoriquement, et à juste titre, nettoient leur propriété. C'est effectivement le moment où il faut le faire, explique le lieutenant-colonel Eric Agrinier du SDIS (service départemental d'incendie et de secours) du Gard. Débroussailler, c'est assurer une protection de son habitation. Et c'est aussi pour nous sapeurs-pompiers des zones d'appui très intéressantes lorsque les zones d'habitations sont directement menacées par les incendies. Mais ce paradoxe relève de deux facteurs : effectivement la végétation est très sèche, et de plus on nous annonce un épisode venteux sur l'ensemble du département assez important, puisqu'on attend un vent aux alentours de 70 km/h en rafales".

"Dans ce cas de figure (végétation sèche, vents forts), l'emploi du feu est strictement interdit" Le Lieutenant-Colonel Éric Agrinier, des pompiers du Gard

Alors, comment s'organiser ? "C'est important de débroussailler sa parcelle de terrain. Donc, il faut nettoyer, couper les branches superflues, précise Eric Agrinier. Mais il ne faut surtout pas brûler ces déchets. Attendez que les conditions soient propices. Il y a deux solutions : soit les évacuer dans une déchetterie, soit stocker et attendre que les conditions soient réunies après avoir fait les déclarations d'usage auprès de la commune".

Déjà ce vendredi plus de 30 pompiers de Lozère ont été mobilisés contre un feu de forêt à Saint-Michel-de-Dèze. Les moyens aériens ont été déclenchés

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On redoute dans cette période week-end long... oui on a envie de nettoyer son terrain, et en plus on est soumis à un confinement partiel qui encourage les gens à travailler chez eux. Mais il ne faut surtout pas employer le feu pour détruire les végétaux. Il faut les stocker", Eric Agrinier

En début de semaine, un violent incendie s'est déclenché aux Salles-du-Gardon, dans une entreprise de stockage de bois. Deux lances à incendie et une lance canon ont été nécessaires pour maîtriser le sinistre.

Un feu s'est déclaré sur la commune de Malons-et-Elze, au nord du Gard. Il a parcouru cinq hectares. L'incendie est dû à un écobuage non contrôlé. 27 sapeurs pompiers ont été mobilisés sur place pendant plusieurs heures