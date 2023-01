Des vents forts attendus en Meurthe-et-Moselle, le département placé en vigilance jaune

Le département de la Meurthe-et-Moselle est placé en vigilance jaune ce lundi matin pour un risque de vents forts jusqu'à 18h. Un vent qui se renforce à l'avant de la dépression Gérard .

ⓘ Publicité

Selon la préfecture, on attend des rafales de l'ordre de 80 à 90 km/h. Les coups de vent les plus forts devraient se produire entre 11h et 16h. Puis, en fin d'après-midi, la tempête Gérard doit s'évacuer vers l'est et rapidement les rafales redescendront sous les seuils de vigilance.