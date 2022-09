Des vergers écoresponsables ouvrent leur porte au public dans la Vienne

Les pommes sont récoltées plus tôt cette année à cause de la sécheresse

Du talc sur les feuilles des pommiers pour empêcher les coups de soleil, des bâtons rouges pour éloigner les papillons créateurs de petits vers destructeurs, Vincent Baille-Barrelle, l'un des propriétaires, explique à chaque visiteur dimanche 11 septembre sa démarche écoresponsable. "C'est plus qu'un label, c'est un état d'esprit, on cultive en faisant attention à la biodiversité, avec les aléas climatiques" explique-t-il en marchant dans les allées. Tous les conseils sont bons pour Dominique, visiteur poitevin qui a abandonné les produits phytosanitaires féroces depuis plus de 20 ans. Plus loin, dans une autre allée, Eléonore préfère cueillir des framboises et des fraises avant de passer à la caisse.

Les vergers sont protégés par une toile, pour éviter le gel. © Radio France - Sarah D'hers

500 tonnes de pommes

Sur plus de 10 hectares, plus de 26 variétés de pommes sont récoltées. Ce fruit, qui a besoin d'eau, a souffert de la sécheresse. "J'aimerais arriver à stoker l'eau" avance le producteur de pommes. En tout cette année, 500 tonnes de golden, de reinette vont être ramassées, et ça commence à la fin de la semaine prochaine.