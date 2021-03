Des vergers municipaux à Périgueux

Un premier verger municipal a été planté au Moulin du Rousseau à Périgueux, mercredi 10 mars. On y trouve des arbres fruitiers, tels que des pommiers, des pêchers ou encore des pruniers. Sept autres vergers devraient également voir le jour sur le territoire de la commune.

Un verger municipal a fait son apparition au Moulin du Rousseau, entre l'Isle et le canal, à Périgueux, mercredi 10 mars. Des arbres fruitiers ont été plantés, tels que des pommiers, des cerisiers, des pruniers ou encore des pêchers. Il s'agit d'un projet de transition écologique voulu par la mairie socialiste.

La maire Delphine Labails, des élus, ainsi que quelques habitants étaient présents lors de l'inauguration. Un pêcher a d'ailleurs été planté symboliquement par les élus.

Un pêcher a été planté symboliquement en présence de la maire de Périgueux, Delphine Labails. © Radio France - Justine Claux

Au total, on trouve quarante-cinq arbres fruitiers dans ce verger.

Un objectif écologique...

Pour la maire, Delphine Labails, l'intérêt de ce verger est avant tout écologique.

L'objectif avec ces plantations d'arbres, c'est d'apporter des puits de fraîcheur, autrement dit, de rafraîchir les espaces publics et de faire baisser la température, explique la maire socialiste. Puisqu'à Périgueux, en plein été, il peut faire jusqu'à 45 degrés."

... Et social

L'adjoint à l'urbanisme, François Carême espère également que les gens s'y retrouveront. "Une aire de jeux et une aire de pique-nique vont être assemblées", précise-t-il. Des bancs et un barbecue seront également installés.

"Ici, c'est un lieu extrêmement fréquenté, donc on veut l'aménager pour que les familles et les jeunes s'y sentent bien, poursuit François Carême. C'est un but d'animation dans la ville !".

Cueillette en libre accès

Il sera bien évidement possible pour les habitants de cueillir les fruits de ce verger municipal. Michel, un habitant de Périgueux s'en réjouit "J'adore les prunes et les cerises ! Je viendrais goûter quelques petits fruits", s'enthousiasme ce retraité, avant d'ajouter : "Ce serait bien que tout le monde y participe mais il faudra faire attention à ne pas gaspiller."

Pour croquer dans les fruits, il faudra toutefois être patient. Les premières récoltes arriveront seulement dans quelques années.

Les arbres de ce verger ne donneront pas de fruits avant quelques années. © Radio France - Justine Claux

D'autres vergers à venir

Sept autres vergers devraient également voir le jour sur le territoire de la commune, notamment au Moulin de Sainte-Claire, au parc de la Source, au Grand Puy-Bernard, à la plaine des sports au Gour-de-l'Arche ou encore aux jardins en terrasses rue de l'Arsault. Les plantations reprendront normalement en novembre prochain.