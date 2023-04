Côte-d'Or : le sauvetage insolite d'une femelle cacatoès

Les vétérinaires du service NAC, "Nouveaux Animaux de Compagnie", de cette clinique de Chenôve connaissent bien cet oiseau exotique originaire d'Australie. Baptisée "Titi" cette femelle avait un gros soucis. A 26 ans le volatile pondait pas moins de quatre oeufs par semaine. C'est vrai que les poules en pondent parfois tous les jours, mais pour ce genre d'oiseau visiblement le rythme devenait épuisant. Sa propriétaire, une famille de Montbard s'est donc rendue à Chenôve pour tenter de trouver une solution.

"On l'avait déjà vue il y a un an et demi -se souvient Audrey Gauthier l'une des deux vétérinaires spécialiste des NAC- déjà pour des problèmes de ponte et on avait mis en place des conseils environnementaux et alimentaires pour remédier à cela et puis récemment pour stopper ce processus on a décidé de poser un implant hormonal qui va durer quelques mois".

Aujourd'hui Titi va mieux - Capture d'écran FaceBook clinique des Grands Crus

Le dérèglement hormonal dont souffre Titi viendrait du fait que le cacatoès serait exposé à trop de luminosité. Ce qui pousse son organisme à enchainer les pontes. "Avec ou sans mâle, les femelles peuvent faire des oeufs, elles peuvent également faire des rétentions, c'est à dire des oeufs qui ne sont pas fécondés et cela les fatiguent en fait" poursuit notre spécialiste.

Un dérèglement hormonal qui peut être "environnemental" ou "pathologique" mais dans le cas de Titi il s'agirait bien de la première hypothèse. Afin d'éviter ce phénomène il est très important pour les possesseurs de ce genre d'oiseau de respecter certaines règles. "Il faut notamment respecter son rythme de nuit et de jour. Il faut qu'ils bénéficient d'au moins 10 à 12 heures de sommeil par jour. Du coup quand ils sont dans la pièce de vie il est important de recouvrir la cage d'un drap pour assombrir un peu la pièce, de baisser le son de la télé pour ne pas faire trop de bruit. C'est comme un enfant qui doit avoir sa propre chambre. Il faut essayer de trouver des astuces réalisables au quotidien pour respecter ce nombre d'heures de sommeil.

Poser ce genre d'implant hormonal n'est pas une véritable prouesse technique. "Cela nécessite une anesthésie gazeuse, dite anesthésie flash, pour que l'animal ne bouge pas et qu'on puisse faire notre acte tranquillement. Cela se pose par injection sous la peau ou dans les muscles". Pour ce genre d'intervention comptez une centaine d'euros pour l'implant à proprement parler, sans compter les frais de consultation ou d'anesthésie.

Quant à Titi, elle va bien mieux. "Les propriétaires ont pris en compte tous les conseils qu'on a pu leur donner, il y a toutes les chances que tout se passe bien pour elle désormais. S'il le faut on posera d'autres implants de temps en temps".