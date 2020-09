Des zones interdites aux véhicules les plus polluants bientôt à Rouen

La zone intra urbaine entre les boulevards de la rive droite à Rouen et la Seine sera bientôt interdite aux véhicules les plus polluants a annoncé ce lundi matin sur France Bleu Normandie le président de la métropole Nicolas-Mayer Rossignol.

Le gouvernement a publié jeudi 17 septembre le décret créant des "zones à faibles émissions" dans plusieurs agglomérations. Ces zones permettent de limiter le trafic des véhicules les plus polluants et existent déjà dans les métropoles de Lyon, Grenoble et Paris. Aix-Marseille-Provence, Nice-Côte d'Azur, Toulon-Provence-Méditerranée, Toulouse, Montpellier-Méditerranée, Strasbourg et Rouen-Normandie sont concernées.

Début juillet, le Conseil d'Etat avait condamné le gouvernement à une astreinte historique de 10 millions d'euros par semestre de retard s'il ne durcissait pas son dispositif contre la pollution de l'air. Rouen ne figure pas sur la liste des agglomérations les plus polluantes mais l'ancien président de la métropole Frédéric Sanchez avait candidaté pour ce dispositif. Les véhicules sont classés grâce au système Crit'air, la vignette de couleur qui classe les véhicules en fonction de leurs émissions de polluants atmosphériques.

Il y' a un moment il faut savoir ce qu'on veut. On a une qualité de l'air qui est très mauvaise. Nicolas Mayer Rossignol

Dans l'agglomération de Rouen le président Nicolas Mayer Rossignol invité ce lundi de France Bleu Normandie a précisé que les diesel de plus de 20 ans (Crit' Air 5) ne pourront plus circuler entre les boulevards de la rive droite et la Seine et une zone est à définir rive gauche. "C'est mon inclinaison personnelle mais c'est à travailler avec les associations" précise le maire de Rouen. Le calendrier et le périmètre précis seront soumis à concertation. L'objectif est une mise en place en 2021. La Sud 3 n'est a priori pas concernée. Nicolas Mayer Rossignol suggère également de mettre en place des livraisons par vélo cargo ou véhicules électriques entre le MIN (marché d'intérêt national) et les commerces de centre-ville.

Extrait de l'interview de Nicolas Mayer Rossignol Copier

Nicolas Mayer Rossignol maire PS de Rouen et président de la métropole depuis 2020 © Radio France - Yves René Tapon

Réécoutez ici l'intégralité de l'interview de Nicolas Mayer Rossignol Copier