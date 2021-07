Descente de la Seine à la nage : Arthur Germain, le fils d'Anne Hidalgo, fait étape à Paris

Beaucoup d'émotions sur les quais de Seine ce samedi après-midi. Un comité d'accueil est venu soutenir Arthur Germain, l'aventurier de 19 ans qui descend la Seine depuis sa source depuis le 6 juin dernier. Il a fait ce samedi étape à Paris, et a posé pied à terre quai de l'Hôtel de Ville.

Le jeune homme de 19 ans a été accueilli par un bruyant comité d'accueil qui l'a encouragé sur les derniers mètres, et par sa mère Anne Hidalgo, maire de la ville. "C'est inoubliable, c'est génial, on soulève les foules !", a-t-il réagi après avoir remonté l'échelle pour atteindre le quai et embrassé ses proches.

"Un rêve de gosse"

"Nager dans la Seine dans Paris, au pied de la Tour Eiffel, comme pour beaucoup de nageurs, j'en rêve depuis que je suis tout petit", explique le jeune aventurier. "Quand je suis rentré dans Paris, tout ça m'est revenu, et j'ai eu les larmes au yeux, c'est un rêve de gosse que je réalise". Arthur Germain explique avoir des douleurs dans les deux bras depuis trois semaines, mais qu'il avance "au mental".

Ce qui le motive, c'est de faire de la pédagogie sur l'écologie et la qualité de l'eau. Il relève tous les jours des échantillons à faire analyser en laboratoire et sur sa route, il rencontre régulièrement des élèves pour présenter son projet.

Arthur Germain accueilli par sa mère Anne Hidalgo a la sortie de l'eau © Radio France - Caroline Félix

Il a 400 kilomètres dans les jambes, il doit encore en faire 381 d'ici le 28 juillet, date de son arrivée au Havre (Seine-Maritime). Il tire son kayak pour bivouaquer le soir.