Descente de la Seine à la nage : Arthur Germain fait étape à Rouen ce samedi

Arthur Germain fait étape à Rouen ce samedi dans sa descente de la Seine. Le jeune aventurier de 19 ans à travers cette démarche veut sensibiliser à la pollution du fleuve. Depuis plus de 40 jours, il le descend depuis sa source en Côte-d'Or. Il devrait arriver au Havre samedi 24 juillet.

"Un retour à la nature"

"Physiquement et mentalement il y a des hauts et des bas mais je me sens largement de finir l'aventure. J'ai de la réserve", sourit Arthur Germain. "Après 41 jours mon corps est habitué à l'effort", poursuit le jeune homme de 19 ans à France Bleu Normandie.

Tout au long de ses étapes, Arthur Germain est applaudi par les Français qui viennent le voir, touchés par sa démarche. "Il y a toujours des sourires, ils sont toujours joyeux. C'est un peu une grande fête tout au long du parcours. Le message écologique passe du bon côté. Les gens sont heureux que je porte cette cause-là. Je pense qu'ils se projettent dans ce que je fais, c'est un peu un retour à la nature et je pense que les gens s'y retrouvent", explique le jeune homme.

"Faire aimer la Seine, la respecter"

Dans l'eau, la plupart du temps il est seul. Mais François Guillotte, 65 ans et originaire du Havre l'accompagne dans son périple, mais à vélo. "Je suis amoureux de la Seine, je partage absolument son ambition de faire connaître le fleuve, de le faire aimer, de le faire respecter", explique le Havrais.

Tous les jours, il descend la Seine mais à vélo, prend des photos d'Arthur Germain et raconte ses exploits sur les réseaux sociaux. "C'est la première fois de ma vie que je m'accorde du temps. Je rêvais de faire ce petit reportage sur la Seine et l'annonce du projet ça a été un coup de pied au cul pour m'y mettre", sourit celui qui profite maintenant de sa retraite.

Avec ses trois sacs et son vélo, il ira jusqu'au bout de l'aventure en parallèle de celle d'Arthur Germain. "Quand on est porté par un projet, plus rien d'autre n'a d'importance. Mon quotidien c'est repérer Arthur, attendre Arthur et recourir après Arthur pour le rattraper", conclut-il.