Deux ans après la crue historique, ces communes du sud Gironde plus que jamais équipées face aux inondations

Parmi les 18 communes girondines victimes de la crue exceptionnelle de la Garonne en février 2021, les plus exposées aux inondations sont sur le pied de guerre depuis deux ans et s'arment pour faire face à une nouvelle montée des eaux. France bleu Gironde s'est rendu à Floudès, commune 100% inondable du sud Gironde.

Une prise de conscience du risque

"On va renettoyer un peu cet été pour remettre en état, mais on n'y vivra plus", assure Jacqueline, au milieu de ce qui était son salon jusqu'en février 2021. Tout le rez-de-chaussée a été ravagé par les inondations - l'eau est montée jusqu'à 1,40 mètre - alors, elle et son mari ont décidé de ne plus vivre qu'au premier étage de leur grande maison.

"Ce n'étaient que des chambres mais quand il y a eu l'inondation, on a réaménagé le haut, tout est neuf, tout est propre", sourit-elle. Le couple a pu refaire une cuisine, un salon, grace à l'argent de l'assurance, dont ils n'ont pas eu à se plaindre.

Les assurances qui ont visiblement bien rempli leur rôle dans le village après cette catastrophe naturelle. "Je crois qu'il n'y a aucune personne qui se plaint du comportement des assurances", révèle le maire François Quirin.

Selon lui, depuis la crue, beaucoup d'habitants ont adapté leur maison au risque, notamment en l'équipant d'un treuille ou en séparant le réseau électrique du rez-de-chaussée et du premier étage. "Il y a une véritable prise de conscience", ajoute-t-il.

Le quai de Michaël, en cours de construction. © Radio France - Paul Sertillanges

La mairie de Floudès, aussi, a pris conscience du risque : elle a investi dans un bateau de sauvetage pour pouvoir ravitailler les habitants bloqués en cas d'inondation. Un investissement - qu'ont également fait des communes voisines - nécessaire selon le maire car les pompiers n'ont pour mission que d'évacuer, par ravitailler. L'embarcation à moteur a coûté plus de 12.000 euros, un tiers financé par l'État.

"C'est moi le principal pilote du bateau, explique Michaël Martinez, conseiller municipal, parce que si, par hasard, il y a une autre inondation, je suis en train d'équiper ma maison." Il construit actuellement, chez lui (à ses frais), un ponton, à deux mètres de haut. "Je vais mettre un crochet d'amarrage pour la barque de la mairie et pour la mienne, je m'en suis acheté une petite au cas où."

La digue avait cédé ici à Floudès, au milieu de la nuit. Depuis, elle a été réparée. © Radio France - Paul Sertillanges

Michaël fait également partie de la réserve de sécurité civile de la commune, créée après la catastrophe. "Il y a 12 membres de la réserve dans la commune, sur environ 100 habitants", annonce fièrement le maire François Quirin. Les communes voisines ont elles aussi créé leur réserve - Barie en avait déjà une.

"Les agents de la communauté de commune plus ces bénévoles des réserves de sécurité civile, cela fait assez de monde pour assurer la surveillance des digues", explique Lucile Janché, techicienne chargée de la Gémapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) à la Communauté de commune du Réolais en Sud Gironde.

Elle a préparé et supervisé les travaux de réparation des digues, le long de la Garonne, sur les deux rives. Ils ont eu lieu entre avril et septembre 2022, "une vingtaine de zones ont été réparées, cela représente un peu moins d'un kilomètre".

La route entre Barie et Floudès n'a toujours pas été remise en état. © Radio France - Paul Sertillanges

