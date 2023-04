Deux ans de prison ferme pour avoir capturé des chardonnerets dans l'Hérault

Un trafiquant de chardonnerets a été condamné à deux ans de prison ferme. La cour d'appel de Montpellier a alourdi la peine prononcée en première instance qui était de 18 mois ferme . L'homme avait été interpellé par les agents de l'Office Français de la Biodiversité et le groupe d’atteinte aux biens de la sûreté départementale de la Police Nationale de Montpellier en février 2022. Il capturait les oiseaux avec de la glu et avait déjà été condamné pour les mêmes faits dans le Gard.

Il devra payer des dommages et intérêts à deux associations, 2.500 euros à France Nature Environnement et 3.200 euros pour la Ligue pour la Protection des oiseaux, qui étaient parties civiles sur cette affaire. Il se voit aussi interdit de séjour à Pérols et sur les deux parcs de Montpellier où il capturait illégalement les chardonnerets.

Le chardonneret élégant est une espèce en voie de disparition donc protégée. L'oiseau est prisé pour sa beauté et son chant mélodieux, il est aussi considéré comme un porte-bonheur, d'où le trafic juteux, un oiseau peut s'acheter jusqu'à 1.000 euros pièce.

Le chardonneret est considéré comme un porte-bonheur au Maghreb - Stéphane Beillard, OFB

