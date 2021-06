PHOTOS : Deux associations antiboises nettoient la méditerranée

Ce mardi c'est la journée mondiale de l'océan, elle est célébrée pour rappeler le rôle primordiale du grand bleu. La mer et les océans fournissent la plupart de l'oxygène que nous respirons. C'est pour cette raison que plusieurs azuréens se sont engagés pour nettoyer les fonds marins. L'association Les Fonds Bleus créée en 2016 réunie une dizaine d'apnéistes. Tous les mercredis matin ils se retrouvent sur la plage d'Antibes Juan-les-Pins et plongent à 6 mètres de profondeur pour ramasser les déchets.

Dans la mer, ils dégagent des encombrants comme des trampolines, des toilettes, mais surtout beaucoup de plastiques, des gobelets et des couverts en plastique. Selon Jean-Jacques Fieschi Président de l'Association Les Fonds Bleus, les bénévoles ramassent toutes les semaines entre 80 kg et 150 kg de polluants.

Les apnéistes de l'association Les Fonds Bleus d'Antibes - Association Les Fonds Bleus

Sortie de l'eau des apnéistes de l'association Les Fonds Bleus d'Antibes - Association Les Fonds Bleus

Une autre association d'Antibes est chargée de repérer où sont situés les déchets, c'est Opération Mer Propre. Elle compte une centaine de bénévoles et parmi eux, il y a des apnéistes, des plongeurs avec bouteille et de nombreux administratifs. Après avoir récupéré les polluants comme des balles de golf, du plomb ou encore des bombes de protoxyde d'azote, la structure Opération Mer Propre revalorise leurs trouvailles.

Avec Opération Mer Propre les déchets deviennent des œuvres d'art

Joko le cofondateur de l'association Opération Mer Propre indique, "le secret c'est de ne pas voir le déchet comme une poubelle. Avec les balles de golf retrouvées dans la méditerranée, on a réalisé des œuvres d'art mais aussi des bijoux. On retrouve beaucoup de plombs laissés par les pêcheurs, on le récolte et ensuite on en fait des ceintures de plombs pour les plongeurs. On recycle entre _20 et 30 % de nos déchets_."

Une oeuvre d'art réalisée avec les déchets retrouvés en mer par les bénévoles Opération Mer Propre - Lucile Auconie

Les déchets sont exposés dans le local d'Opération sur Mer - Lucile Auconie