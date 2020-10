Deux associations déposent un référé contre l'autorisation de tuer deux loups dans le Ventoux

Deux associations de défense des animaux veulent faire annuler l'arrêté préfectoral autorisant les tirs de loups dans le Ventoux. La LPO, la Ligue de protection des oiseaux et l'association Ferus ont déposé ce mardi un recours en référé. Leur demande sera examinée jeudi par les juges administratifs à Nîmes. Les deux associations veulent faire annuler l'arrêté avant qu'il ne soit trop tard et que des loups soient tués inutilement selon elles. Elles estiment que l'arrêté va trop loin, qu'il n'est pas justifié. Seules trois meutes sont identifiées dans le Ventoux et à cheval avec les départements limitrophes. Selon les associations, les actes de prédations, les attaques qui appuient ces autorisations d'abattages justifieraient plutôt un arrêté de tirs de défense seulement et pas de prélèvements.

Le Vaucluse est en effet le second département à prendre un arrêté de tirs de prélèvements, qui permet d'organiser une véritable battue aux loups loin des troupeaux. Seul le Var , ou les dégâts causés par des loups sont extrêmement importants, a pris aussi un tel arrêté de tirs de loups. Une trentaine d'attaques ont eu lieu l'an dernier sur le Ventoux. 41 animaux ont été blessés ou tués. L'État veut alléger la menace qui pèse sur les troupeaux, même si parfois l'origine de l'attaque n'est pas certaine.