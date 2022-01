Deux associations portent plainte un an après la pollution du captage d'eau de Casse-Mortier

Deux associations environnementales ont porté plainte contre X en décembre 2021, un an après la pollution du captage d'eau de Casse-Mortier, à Clavette, en Charente-Maritime. Elles trouvent que le dossier n'avance pas et attendent des réponses à leurs questions. Le captage lui, reste fermé.

Le captage d'eau de Casse-Mortier, à Clavette en Charente-Maritime, est toujours fermé. Il y a un an, l'Agence régionale de santé a pris cette décision après avoir constaté une concentration trop forte en pesticide. Depuis, deux associations locales et environnementales suivent le dossier, Nature Environnement 17 et Avenir Santé Environnement. Et parce qu'elles trouvent qu'il n'avance pas, toutes deux ont déposé une plainte contre X au mois de décembre (2021). Elles attendent des réponses à leurs questions. C'est un petit captage, qui irrigue près de 5000 habitants de Clavette, Croix-Chapeau et La Jarrie, ainsi que deux hameaux.

Associations et agglomération ont la même volonté : rouvrir le captage

Trois interrogations restent en suspens. La première : combien de temps a duré cette pollution ? C'est Patrick Picaud de Nature Environnement 17 qui questionne : "On aimerait connaître ce laps de temps pour savoir l'ampleur de cette pollution, combien de personnes touchées et à quel degré, si elle a pu être importante, et donc d'éventuelles conséquences sur la santé." L'agglomération de La Rochelle, pas compétente à l'époque, a repris le dossier "Eau" depuis. C'est Guillaume Krabal qui s'en occupe. Ce qu'il peut dire sur la durée : "Ce que je sais, c'est que toutes les analyses réalisées avant étaient bonnes, la durée a donc été minime. Quant aux conséquences sur la santé, je rappelle que l'eau du captage de Casse-Mortier est diluée, à près de 80% avec celle de la Charente. Si l'on ajoute cette info à un petit laps de temps, les risques sur la santé sont eux aussi minimes."

Depuis, le captage est très surveillé, les contrôles ont été renforcés, "plusieurs analyses sont faites chaque semaine, appuie Guillaume Krabal. Et toutes sont bonnes. _Aucune anomalie n'a été détectée en un an_". Avant d'ajouter : "Mais nous ne rouvrirons pas le captage tant qu'on ne sera pas sûrs que cela ne puisse se reproduire."

C'est justement la deuxième question que se posent les deux associations : comment sécuriser le site ? Si rien n'a bougé sur place, les choses avancent. L'agglo veut créer une zone de protection, 500 mètres autour du site où toute utilisation de pesticides serait interdite. "Et on va aussi classer tous les fossés autour du captage en cours d'eau, ce qui va aussi permettre d'interdire les pesticides autour de ces fossés." La préfecture a donné son accord.

Des avancées au 1er semestre 2022

On en est donc au volet le plus long, tout le côté "paperasse" : "Il faut engager des procédures, signer des actes, tout cela prend beaucoup de temps", rajoute Guillaume Krabal, qui espère des avancées dans le 1er semestre 2022. "Attention, je ne parle pas de rouvrir le captage", prévient-il. Avant, il va aussi falloir engager des discussions avec le monde agricole, la Chambre d'agriculture, avant de concrétiser sur le terrain.

Enfin, les deux associations se posent une dernière question : comment cette pollution est-elle arrivée ? On sait que cela vient des pesticides, mais pas plus. Et c'est surtout sur ce point que la plainte déposée devrait permettre de progresser.