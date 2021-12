Deux associations saisissent la justice, pour encadrer l'usine de cellulose de Saint-Gaudens

Nature Comminges et France Nature Environnement demandent au tribunal administratif de fixer un quota annuel pour les émissions de CO2. L'usine de pâte à papier de Saint-Gaudens est un des principaux émetteurs en Occitanie.

Face aux Pyrénées, les fumées sont visibles quotidiennement, par les habitants de Saint-Gaudens (Haute-Garonne). Et il y a surtout l'odeur : chou ou oeuf pourri, à cause des résidus de soufre provenant de l'usine de pâte à papier. Mais ce qui préoccupe particulièrement Nature Comminges et France Nature Environnement, c'est le dioxyde de carbone (CO2).

Les deux associations demandent ainsi au tribunal administratif d'encadrer strictement les émissions de CO2 de cette usine Fibre Excellence. Car aujourd'hui, aucune limite n'est fixée pour l'émission de dioxyde de carbone, et selon ces deux associations, la nouvelle autorisation d'exploitation délivrée le 16 juillet 2021 n'est pas assez stricte. "Aujourd'hui ce n'est pas encadré. Il n'y a aucune obligation dans les textes" déplore Hervé Hourcade, le juriste de FNE (France Nature Environnement) Midi-Pyrénées. L'association juge donc indispensable un cadrage "compte-tenu de ces émissions très importantes, et des données actuelles en terme de dérèglement climatique".

Des manquements récurrents ?

Hervé Hourcade assure aussi que Fibre Excellence est régulièrement mise en demeure par les autorités, pour "des non-conformités, des manquements". Notamment sur la température de rejet des eaux dans la Garonne, ou les nuisances sonores. Des mises en demeure qui ne seraient pas suffisamment suivies d'effet, selon FNE Midi-Pyrénées. Selon l'association, ce manque de sévérité s'expliquerait par le poids économique de l'entreprise : "la cellulose" (comme tous les Commingeois l'appellent) étant le principal employeur privé du sud de la Haute-Garonne.

De son côté, la direction de l'usine Fibre Excellence de Saint-Gaudens rappelle régulièrement qu'elle a investi des millions d'euros ces dernières années pour réduire ses rejets dans l'environnement.