Deux bébés pandas roux sont nés au zoo de Lille

Carnet rose au zoo de Lille ! Le parc a annoncé ce jeudi la naissance de deux pandas roux, nés le 17 juillet dernier. Il s'agit d'un mâle et d'une femelle, en bonne santé.

Ils vont rester "pour quelques semaines encore, à l'abri dans le nid auprès de leur mère, Mambo", précise la mairie de Lille, propriétaire du zoo. "Il faudra patienter encore un peu" pour les voir mais "tous les indicateurs montrent qu'ils se portent bien", précise-t-elle, saluant une "très bonne nouvelle pour le programme d'élevage européen (EEP) et la conservation de l'espèce".

Une naissance permise par l'arrivée d'un panda roux mâle au zoo de Lille il y a un an et demi et la formation d'un couple avec la panda femelle Mambo. Les bébés pandas resteront encore quelques semaines dans le nid de leur mère avant d'être présentés au public.

Un vote en ligne pour choisir leurs prénoms

En attendant de les voir en vrai, vous pouvez déjà choisir leurs prénoms en votant en ligne . Vous pourrez choisir entre Sundara, Meï ou Hualing pour la femelle et Pyaro ou Sikkim pour le mâle.

Selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, il resterait moins de 10 000 pandas roux dans leur milieux naturel. On estime que d'ici 30 ans, leur population aura encore diminué de 10%.