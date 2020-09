Deux bébés rhinocéros de Java, une espèce en voie d'extinction, repérés dans un parc en Indonésie

Ministère indonésien de l'Environnement et des Forêts - DR

Deux bébés rhinocéros de Java ont été repérés dans un parc national indonésien. Helen, une femelle, et Luther, un mâle, apparaissent sur les vidéos enregistrées entre les mois de mars et août par la centaine de caméras cachées dans cette forêt tropicale, dernier habitat naturel préservé pour leur espèce. La ministre indonésienne de l'Environnement et des Forêts a publié ce dimanche deux photos des bébés.

Le rhinocéros de Java est une espèce en voie d'extinction, parmi les plus menacées au monde. Il y en aurait 74 au total, en comptant les deux nouveaux-nés, selon la ministre Siti Nurbaya Bakar. Autrefois, ces rhinocéros aux larges plis de peau étaient des milliers dans toute l'Asie du Sud, jusqu'en Inde et en Chine. Ils ont été décimés notamment par le braconnage et la destruction de leur habitat par l'Homme.

Le parc national Ujung Kulon est leur dernier sanctuaire, étendu sur près de 5 100 hectares. Le gouvernement d'Indonésie y a transporté des rhinocéros d'autres régions des îles de Java et Sumatra, où ils étaient menacés par une éruption du volcan Krakatoa.