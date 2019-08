Deux bordelaises marchent sur les plages pour vous informer de l'érosion des côtes et de la pollution dans les océans

Vanessa Balci et et Alexandra Teege sont venues vous sensibiliser cet été, à l'érosion côtier et la pollution des océans. De la pointe des graves dans le Médoc en Gironde, jusqu'à Biarritz, les bordelaises ont marché sur les plages à votre rencontre, du 23 juillet au 21 août 2019.

Gironde, France

Vanessa Balci et Alexandra Teege organisent régulièrement des nettoyages de plages sur le Littoral, avec l'association Surf Rider Gironde. Pour Vanessa Balci, Artiste Plasticienne bordelaise, la lutte contre la pollution des déchets dans les océans est un travail quotidien. Chaque personne est concernée, chaque tranche d'âge, du particulier aux entrepreneurs, en passant par les collectivités, les municipalités, les industriels. Personne ne peut être insensible. Les océans nous offrent 50 pour cent de l'oxygène respirée par l'humanité. Une bouffée sur deux émane des océans. C'est dire l'importance de cette bataille contre cette pollution envahissante. Cette marche était suivie par une caravane pédagogique, pour favoriser les échanges et partager les expériences. Mieux comprendre cet environnement côtier les pieds nus sur le sable, en observant la mouvance de l'eau, les courants, permet aussi de mieux appréhender et comprendre le changement physique des côtes. Ces dernières années, la côte en France métropolitaine a perdue 30 kilomètres carré de territoire le long de l'océan. Le périple est apparu comme une expérience positive à renouveler et à étendre au delà de la Nouvelle-Aquitaine.

Vanessa Balci © Radio France - Isabelle Wagner

Vanessa Balci témoigne des échanges avec les commerçants locaux, motivés pour proposer des souvenirs réalisés à base d'objets recyclés et échoués sur les plages. Copier

Les prochains nettoyages de plages en Gironde avec Surf Rider : Dimanche 8 septembre 13 heures et vendredi 13 septembre 10 heures à Lège Cap Ferret, et mardi 10 septembre à Arcachon.