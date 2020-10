Deux Bretons font un tour de France à vélo pour ramasser les masques au bord des routes

Après avoir parcouru le monde à vélo et ramassé 840kg de déchets, deux jeunes Bretons sont en plein tour de France. Ils sillonnent le pays toujours à vélo mais ne ramassent cette fois que les masques anti-covid. Et il y en a des centaines au bord des routes déjà.

Florian Danielo et Sabrina Josselin ont déjà ramassé plus de 400 masques usagés au bord des routes.

Ils sont partis de Theix-Noyalo dans le Morbihan mi septembre. Florian Danielo et Sabrina Josselin ont décidé de réaliser un tour de France à vélo et de revenir en Bretagne en décembre prochain.

Sur leur route, les deux Bretons s'arrêtent pour ramasser les masques usagés jetés n'importe où. En un mois seulement, ils ont déjà collectés plus de 400 masques.

Déjà un tour du monde à vélo pour collecter les déchets

Ce n'est pas la première que Florian et Sabrina ramassent des déchets à vélo. En 2018, ils avaient entamé un tour du monde mais ce voyage a été stoppé au bout de 18 mois à San Francisco à cause de la crise du Covid-19.

Rentrés en Bretagne, les deux jeunes gens ont voulu repartir et poursuivre en France leur Cycleantrip. Un mois après leur départ, ils ont déjà parcouru la Bretagne, la Normandie, le nord de la France et l'Alsace. des kilomètres déjà parcourus donc... et plus de 400 masques usagés récoltés. Florian a un compteur manuel pour évaluer la quantité. Ils sont mis dans un sac que les automobilistes peuvent voir sur leur vélo en les dépassant.

Les deux jeunes bretons espèrent que leur projet permettra de sensibiliser un maximum de personnes au sujet de ces nouveaux déchets très polluants. Ils sont aussi en contact avec des écoles bretonnes pour raconter leurs périple aux élèves.