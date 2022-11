Deux entreprises de la Mayenne parmi les plus gros pollueurs du pays reçues par Emmanuel Macron

Deux entreprises mayennaises parmi les 50 sites industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre en France. Il s'agit de Lafarge Ciments à Saint-Pierre-La-Cour et le producteur de chaux Lhoist France Ouest à Neau. Emmanuel Macron réunira ce mardi leurs représentants à l'Elysée. Le chef de l'État espère convaincre ces professionnels d'investir massivement pour verdir leurs installations.

"A l'occasion de la COP 27 (conférence de l'ONU sur le climat), le président de la République a souhaité que la France marque encore un coup d'accélération sur les enjeux climatiques", a expliqué un conseiller du chef de l'Etat. L'industrie représente 20% des émissions de gaz à effet de serre en France, notamment dans les secteurs de la métallurgie, de la chimie, du verre et du ciment. Les 50 sites dont les dirigeants présents mardi à l'Elysée représentent à eux seuls la moitié des émissions de l'industrie et 10% des émissions totales de la France.

Le chef de l'Etat doit faire un certain nombre d'annonces pour les encourager à réaliser leur décarbonation qui devient un enjeu clé de la concurrence mondiale, "On est dans un monde globalisé avec des approches extrêmement agressives de la part d'autres pays qui font que les industriels sont placés dans une certaine forme de tension", a expliqué un conseiller présidentiel, en relevant les moyens déployés par la Chine et les Etats-Unis pour attirer des industriels qui veulent se décarboner, avec l'ambition que cette transition se fasse en France pour éviter la désindustrialisation et la perte de dizaines de milliers d'emplois.