Deux fois plus de pluie que d'ordinaire au cours de ce mois de juin en Dordogne

Ce mois de juin a été particulièrement pluvieux en Dordogne confirme Météo France à Agen. On enregistre plus de deux fois plus de pluie que la moyenne à Saint-Martial-de-Viveyrol, en Périgord Vert. Jusqu'à 180 mm de pluie à Saint-Martin-de-Fressengeas.