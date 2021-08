Deux jours après l'orage, "Il faut mettre tous les habitants de Saint Avold en sécurité"

Après le violent orage qui a sévi samedi soir dans plusieurs communes de Moselle-Est, l'heure est à la poursuite des déblayages et des réparations les plus urgentes. À Saint-Avold, agents communaux et artisans s'affairent pour mettre en sécurité les zones les plus touchées.

Un violent orage a provoqué de nombreux dégâts matériels samedi soir dans plusieurs communes de Moselle, notamment dans les quartiers du Wehneck et de la Carrière à saint-Avold, situés sur les hauteurs de la commune. Deux jours après la tempête, entreprises et agents communaux sont à pied d'œuvre pour sécuriser la zone.

Décrit par les habitants comme une «tornade de vent» mêlée de grêle, l'épisode orageux a particulièrement touché les hauteurs de la commune, où les toitures de plusieurs maisons ont été endommagées ou partiellement arrachées. L'immeuble le plus mis en danger, situé dans la rue Guynemer, dans le quartier du Wehneck, a du être partiellement évacué de ses habitants dans la nuit de samedi à dimanche. Un peu plus d'une vingtaine d'entre eux sont relogés à l'hôtel dans le centre ville de Saint-Avold.

La toiture de l'immeuble de la rue Guynemer a été partiellement arrachée dans la nuit de samedi à dimanche. © Radio France - Natacha Kadur

Mettre en sécurité les habitants

Dans la commune ce lundi, les tapis de feuilles sont débarrassés progressivement des trottoirs. Les arbres arrachés, eux, entravent encore quelques passages voire, menacent de s'écrouler sur d'autres façades : « Il y en partout : tous les arbres qui sont fragilisés à faire tomber, soit avec des branches qui sont pendues dedans ou des arbres qui sont déséquilibrés », commente Tim, qui gère une entreprise d'élagage.

Il y a un bon mois de travail - Tim, élagueur

Le professionnel est intervenu bénévolement dès samedi soir, pour éviter que des chutes d'arbres ne provoquent des accidents supplémentaires, et a été sollicité par la municipalité dès le lendemain pour déblayer les rues au plus vite : « Il y a un bon mois de travail. Il faut mettre en sécurité les habitants, de manière assez urgente », commente-t-il.

Un jardin ravagé dans le quartier du Wehneck à Saint Avold © Radio France - Natacha Kadur

Un peu plus loin, c'est la famille d'Aïssa, une habitante du Wehneck, qui s'affaire à scier et dégager les branches abimées dans son jardin complètement ravagé : « Il est saccagé oui, on a perdu toutes les fleurs, les parasols, tout est impacté sur les volets de la maison. », dit-elle.

J'ai du me cacher au sous-sol, parce que le bruit était tel que j'ai cru que les vitres allaient exposer !

L'intérieur de sa maison n'est pas touché, mais cette habitante a eu une belle frayeur : « J'ai du me cacher au sous-sol, parce que le bruit était tel que j'ai cru que les vitres allaient exposer ! Je n'ai jamais vu ça » témoigne Aissa, qui vit dans le quartier depuis plus de 30 ans.

La toiture arrachée sur l'immeuble de la rue Guynemer a projeté de la laine de verre et de la tôle froissée dans les rues voisines. © Radio France - Natacha Kadur

Réparer les toitures abimées

L'autre urgence consiste également à réparer les toitures endommagées par l'orage, pour éviter les inondations et des chutes de tuiles : « un coup de vent et ça peut tomber sur un voisin, une voiture, donc c'est dangereux » explique William, couvreur.

La toiture d'une maison arrachée lors du violent orage dans le quartier du Wehneck à Saint Avold © Radio France - Natacha Kadur

Le professionnel se prépare à de grosses journées : « On a des dizaines de clients comme cela qui ont eu leur toiture endommagée par cette tempête. On est levés depuis 5h du matin, je n'ai pas encore déjeuner et je pense que je mangerai ce soir en rentrant vers 21h » , explique-t-il.

Des écoles touchées

Du coté des structures accueillant du public, l'IME Le Wehneck, qui accueille 120 enfants souffrant de déficience intellectuelle et une cinquantaine de salariés , a dû reporter sa rentrée prévue mardiè, en raison des dégats sur le batiment. Les jeunes seront acceuillis temporairement dans un autre foyer de la commune, en attendant que l'établissement soit complètement remis en état.

Le collège de la Carrière à Saint Avold a essuyé d'importants dégâts © Radio France - Natacha Kadur

Plusieurs écoles du quartier du Wehneck , ainsi que le collège de la Carrière, ont également subi des dégats pendant l'orage. La municipalité a mobilisé plusieurs entreprises, en plus de ses équipes, pour remettre les batiments en état de service avant la rentrée scolaire.