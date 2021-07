Deux bébés viennent agrandir la famille panda roux à Biotropica

Le parc zoologique de Val-de-Reuil annonce l'arrivée de deux bébés pandas roux, un mâle et une femelle. Ils sont nés le 12 juin et sont en pleine forme.

Carnet rose : deux petits pandas roux sont nés le 12 juin dernier au par Biotropica de Val-de-Reuil (Eure). "Ce sont des jumeaux, explique Laetitia Lassale, assistante zoologique. Cela arrive très souvent chez les pandas roux. Nous avions eu jusqu'à présent un petit à chaque fois, mais là ils sont deux !"

On peut déjà les apercevoir

Les deux petits ont passé la semaine dernière leur visite de contrôle auprès du vétérinaire : ils vont bien, ils ont reçu une puce électronique et leur sexe ont été confirmés : il s'agit d'un mâle et d'une femelle.

Les visiteurs du parc vont être aux anges : avec un peu de chance, on peut déjà apercevoir les nouveaux-nés. "Ils sont encore dans les terriers et dans les cabanes et vont y rester encore pendant un, voire deux mois, poursuit Laetitia Lassale. Pour l'instant, c'est la femelle qui s'en occupe, mais elle les déplace de cabanes en cabanes, en les prenant par la peau du cou, donc de temps en temps on peut les apercevoir."

Ces deux petits pandas, comme leurs frères et sœurs avant eux, quitteront un jour Biotropica afin de se reproduire dans d'autres zoos. "Ils sont voués à partir dès l'année prochaine, puisque dans la nature les petits pandas quittent leur mère entre huit et douze mois", explique encore Laetitia Lassale. En attendant, ils sont à Val-de-Reuil et le parc zoologique demande aux internautes de proposer des prénoms pour baptiser les petits pandas.