VIDÉO - Deux bébés loups à crinière sont nés au zoo du Lunaret à Montpellier

Ils sont nés le 29 décembre 2020, mais le zoo du Lunaret a préféré attendre un peu avant de rendre publique leur arrivée, le temps de voir comment la famille évolue et de pouvoir les observer dans le calme. Shanan, 7 ans née à Doué la Fontaine et Nando, 3 ans, né à Mulhouse, un couple de loups à crinière a donné naissance à deux petits dont on ne connaît encore ni les prénoms, ni les sexes. "La seule distinction entre les deux petits, c'est le bout de la queue blanche pour l'un d'eux" explique Laurie Virolle, la vétérinaire au zoo, "c'est comme ça qu'on les reconnaît". C'est la première naissance de loup à crinière au Lunaret.

Le loup à crinière n'est pas un loup

La gestation a duré deux mois, mais le couple aura mis trois ans avant de se reproduire. Il aura fallu tout ce temps pour que les deux animaux s'apprivoisent et après un premier accouplement infructueux, le zoo du Lunaret accueille ses premiers bébés loups à crinière.

Une espèce qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas un loup. De la famille des canidés, les chrysocyon brachyurus sont des animaux à part. Il ressemble à un renard avec son pelage roux avec une large crinière noire dans le dos, mais son régime alimentaire n'a rien à voir avec celui d'un loup.

"Il ressemble plus à un renard sur échasses qu'à un loup - Emelyne Ferrand, la soigneuse."

Le loup à crinière est omnivore, il mange de la viande comme le loup mais la moitié de sa nourriture est composée de fruits et notamment un fruit de la famille de la tomate qui porte le nom de "fruit du loup". Par ailleurs, contrairement aux loups, il ne vit en meute mais seul ou en couple.

Autre signe distinctif, il marche à l'amble comme les girafes, c'est-à-dire en levant les deux pattes d'un même côté, "c'est un animal très élégant qui ressemble plus à un renard sur échasse qu'à un loup, selon la soigneuse Emelyne Ferrand qui s'occupe amoureusement de la petite famille depuis le début, "ils sont très doués, curieux et dans le même temps très craintifs".

C'est entre autres pour cela qu'on ne connaît pas encore leurs sexes. Il est difficile de les approcher et même sur les images des caméras cachés dans les arbres, les soigneurs ne peuvent encore rien percevoir.

"C'est un papa en or." - Laurie virolle, la vétérinaire

Ces vidéos ont permis en revanche d'observer l'attitude du mâle après la naissance. Certains zoos font le choix de séparer les parents, d'autres, comme le zoo du Lunaret, les laisse ensemble. "Et on a bien fait, se réjouit Laurie Virolle, le papa n'est pas du tout agressif avec les petits. C'est un papa en or, il est génial avec ses petits". La maman, évidemment, joue un rôle primordial. Elle a allaité les petits plusieurs semaines avant de diversifier leur alimentation en régurgitant la nourriture pour leur donner. Le mâle et la femelle s'occupent maintenant ensemble des petits, "c'est un couple solide". Pour les prénoms, le zoo a organisé un vote entre les employés. Cela devrait se décider prochainement, les deux prénoms qui tiennent la corde sont Gwasu et Gwara. Les petits quitteront le zoo sans doute avant leur première année car il n'est pas possible de placer plus de deux loups à crinière dans le même enclos.

C'est une espèce classée comme "quasi menacée"

Les loups à crinière sont classés dans la catégorie "quasi-menacée" par l'IUCN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, à cause de la déforestation au Brésil et en Argentine, aux incendies en Amazonie et l'agriculture extensive dans cette même zone.

On estime qu’il ne reste plus que 17.000 individus dans la nature. Les loups à crinière du parc font partie du programme de conservation européen (EEP) géré par l'EAZA (Association Européenne des Zoos et Aquariums).

En participant à ce programme, le parc de Lunaret entend jouer un rôle dans la préservation et dans le maintien d’une diversité génétique de cette population, "en plein débat sur les zoos, c'est une réussite qui redonne du sens à notre mission" estime Luc Gomel, le directeur du zoo.