Deux ministres en Sarthe pour lutter contre les "passoires énergétiques"

Barbara Pompili et Emmanuelle Wargon ont fait le tour de la maison de la famille Avenant, à Lavardin, au nord-ouest du Mans, ce jeudi. La ministre de la Transition écologique et la ministre déléguée chargée du logement sont venues constater le bon fonctionnement du dispositif MaPrimeRenov' chez ses Sarthois. Il permet d'obtenir une aide financière pour effectuer des travaux de rénovation énergétique dans un logement.

Comme 3700 autres foyers sarthois, Magalie et Ludovic Avenant ont monté un dossier pour obtenir cette aide. En Sarthe, plus de 37 000 logements sont des "passoires thermiques". Ce qui représente environ 15% de tous les logements.

Un nouveau poêle et une meilleure isolation

Magalie et Ludovic ont acheté leur maison en août 2020 et en mars 2021 tous leurs travaux de rénovation énergétique sont terminés. Ils ont changé le foyer ouvert datant des années 1970 pour un poêle à granulés, plus économique et écologique. Pareil pour les radiateurs de la même époque remplacés par des radiateurs à inertie.

Emmanuelle Wargon et Barbara Pompili découvrent le poêle à granulés de Magalie et Ludovic. © Radio France - Clémentine Sabrié

Côté isolation, des travaux ont également été entrepris. "On a changé toutes les menuiseries en PVC de même que la vieille porte d'entrée en bois", détaille Magalie Avenant. Toute la VMC a également été modifiée.

Un accompagnement pour toutes les démarches

Sur les 17 000 euros de travaux, 12 000 euros ont été pris en charge par les aides. "On ne s'attendait pas à autant", souffle Ludovic. Pour naviguer entre les différents chantiers, le couple de Sarthois a été aidé par un bureau d'études. "On l'appelait, il me rappelait, je lui donnais les papiers, il me disait si c'était bon ou pas", raconte Magalie. "Cela se fait assez simplement."

Aussi facile qu'acheter une baguette pain

Tous les propriétaires peuvent bénéficier de MaPrimeRenov'. Les propriétaires bailleurs pourront d'ailleurs s'inscrire à partir de juillet 2021. Il faut donc que les démarches soient accessibles. "Quand on a un accès facile à des aides, tout le monde peut devenir un acteur de l'écologie", souligne Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. "On veut que l'écologie soit aussi facile qu'acheter une baguette de pain."

Le projet de loi Climat et Résilience à l'Assemblée Nationale

Emmanuelle Wargon et Barbara Pompili sont également venues en Sarthe pour faire la promotion du projet de loi Climat et Résilience. Ce texte sera examiné à l'Assemblée Nationale, à partir du lundi 8 mars. Il a été élaboré à partir des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, à laquelle à participé l'élue Sarthoise Mélanie Cosnier.

Ludovic, Magalie et deux de leurs enfants devant leur maison rénovée. © Radio France - Clémentine Sabrié

L'une de ses mesures phares est d'interdire la location de "passoires énergétiques" à partir de 2028. "Cela permettra d'éviter que des locataires soient en précarité énergétique comme ils n'ont pas la main sur la rénovation de leur logement", explique la ministre délégué au Logement, Emmanuelle Wargon.