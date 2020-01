Deux niçois racontent leur voyage dans une Australie frappée par les incendies de forêts

Depuis septembre, l'équivalent de deux fois la superficie de la région PACA est parti en fumée en Australie. Le réchauffement climatique, la sécheresse, le vent et une vague de chaleur attisent ces incendies hors de contrôle. Un couple de niçois raconte son séjour d'un mois dans ce pays.

Nice, France

Julien et Sarah, niçois, viennent de passer un mois en Australie, leur voyage de noces. Au cours de leurs déplacements, ils ont assisté au triste spectacle des incendies qui ont dévasté près de 8 millions d'hectares, dans 3 Etats du pays.

"Un paysage apocalyptique"

D'immenses étendues boisées sont transformées en champs de cendres. "Nous sommes d'abord arrivés dans la région de Sydney où il y avait des fumées, nous sommes ensuite allés à Cairns, au nord-est du pays et en descendant nous avons vu des forêts brûlées, des arbres morts au bord de la route, un paysage apocalyptique."

Julien raconte qu'il a vu des pompiers, "ils semblaient impuissants. Les arbres sont tellement hauts, ils font une vingtaine de mètres de hauteur et la forêt s'étend à perte de vue. Ils se concentrent sur le sauvetage des populations."

Sa compagne Sarah ajoute qu'à Katoomba, ils ont vu un hélicoptère larguer de l'eau "mais tout est sec dans les parcs naturels nationaux, il n'y a plus de cascades. Il faisait très chaud, plus de quarante degrés, il y avait beaucoup de vent. On a même senti des fumées dans la chambre d'hôtel, il y avait de la cendre sur la voiture."

Sarah et Julien racontent Copier

Les habitants sont habitués aux incendies l'été mais pas de cette ampleur. "Au moment où l'on a quitté le pays, on a senti l'inquiétude des locaux. On devait aller séjourner dans des cabanes au milieu des arbres dans la région des montagnes bleues mais tout a brûlé aux alentours."

Julien et Sarah témoignent Copier

Au moins 24 personnes ont péri depuis le mois de septembre et le début des feux, des centaines de millions d'animaux sont morts, 1500 maisons sont parties en fumée et 100 000 personnes ont été sommées d'évacuer.