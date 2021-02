Côte-d'Or : deux nouveaux ânes rejoignent l’éco-pâturage de Merceuil-Tailly

La Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud poursuit le développement des éco-pâturages. Après avoir introduit plusieurs ovins et caprins sur différents terrains, la collectivité fait l’acquisition de deux ânes à l’éco parc de Merceuil-Tailly.

La Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud poursuit son engagement en faveur des sites entretenus durablement par le biais des éco-pâturages. Après avoir introduit plusieurs ovins et caprins sur le territoire des Etangs d’Or, de la Montagne de Beaune ainsi que sur des terrains de la déchetterie de Travoisy, la collectivité fait l’acquisition de deux ânes à l’éco parc de Merceuil-Tailly.

Des ânes multitâches

En plus de l’entretien naturel de ce site, les deux nouveaux pensionnaires assisteront la personne en charge du ramassage des ordures le long du sentier des étangs. Ce savoir-faire à la fois ancestral et dans l’ère du temps constitue une solution alternative à l'entretien mécanique des espaces verts.

Des animaux plutôt que des moteurs

La diminution de carburant et des polluants associés est non négligeable tout comme la réduction des déchets verts liés à la fauche. L’action des animaux permet d’endiguer le développement d’espèces envahissantes et de favoriser une plus grande hétérogénéité de la flore locale.

Les deux nouveaux ânes prennent leur fonction ce mercredi 17 février à Mercueil -Tailly - Beaune Côte & Sud