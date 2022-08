Deux nouveaux bassins versants des Alpes-Maritimes au stade de crise

La préfecture des Alpes-Maritimes place deux nouvelles zones au stade de crise : celles des bassins versants de la Siagne amont, du Loup et de la Cagne. Tous les bassins versants du département sont maintenant au moins au stade d'alerte.

Tous les bassins versants des Alpes-Maritimes sont au moins au stade d'alerte, même celui du Siagne Laval, selon la préfecture du département, ce mercredi 17 août 2022. Les bassins de la Siagne amont, et du Loup et de la Cagne évoluent au stade de crise : ils rejoignent ceux de l'Estéron, de l’Artuby, de la Brague, des Paillons et de la Roya / Bévéra / côtiers mentonnais.

Les bassins du Var amont et du Var aval sont quant à eux toujours au stade d'alerte renforcée. "Il est rappelé qu’au stade de crise, les mesures de restriction des usages sont renforcées. Notamment l'interdiction d’arrosage de nuit comme de jour, et la réduction de 60 % des consommations industrielles", déclare la préfecture.

Possible d'arroser son potager au stade de crise

Les jardins potagers pourront continuer à être arrosés même au stade de la crise, à condition d'utiliser un système économe en eau comme le goutte-à-goutte ou de la micro-aspersion. L'arrosage n'est autorisé que la nuit, de 19h à 9h.

"Les services de l’État procèdent à des contrôles réguliers, qui ne sont pas seulement à vocation pédagogique, mais peuvent donner lieu à des rapports de manquement administratifs, ainsi que des procès-verbaux", indique la préfecture. L'amende peut monter jusqu'à 1500 euros.