Deux nouveaux foyers de grippe aviaire confirmés dans la Somme

Deux nouveaux foyers de grippe aviaire ont été formellement identifiés dans la Somme, annonce la préfecture de la Somme dans un communiqué publié vendredi 7 octobre au soir, après une réunion sur le sujet. Ces foyers ont été confirmés à Ailly-Le-Haut-Clocher et à Quend, alors que des abattages préventifs y avaient eu lieu samedi 1er octobre.

La chasse au gibier d'eau et au gibier à plume interdites dans ces secteurs

La préfecture a donc mis en place vendredi soir des zones réglementées de protection (ZP) et de surveillance (ZS), dans un rayon de 3 et 10 kilomètres autour des élevages touchés par la grippe aviaire. Parmi les restrictions dans ces secteurs : l'interdiction de la chasse au gibier d’eau et la chasse au gibier à plumes. Par ailleurs, "les mouvements de volailles et autres oiseaux captifs sont interdits, sauf dérogations accordées par la Direction départementale de la Protection des Populations", précise la préfecture

Voici les communes concernées par les restrictions pour le foyer d’Ailly-Le-Haut-Clocher :

*dans un rayon de 3 kilomètres : AILLY-LE-HAUT-CLOCHER, BRUCAMPS, BUSSUS-BUSSUEL, ERGNIES, VILLERS-SOUS-AILLY, YAUCOURT-BUSSUS ;

*dans un rayon de 10 kilomètres : BEAUMETZ, BELLANCOURT, BOUCHON, BUIGNY-L’ABBÉ, CAOURS, COCQUEREL, CONDÉ-FOLIE, COULONVILLERS, CRAMONT, DOMART-EN-PONTHIEU, DOMLÉGER-LONGVILLERS, DOMQUEUR, EAUCOURT-SUR-SOMME, ÉPAGNE-ÉPAGNETTE, ÉRONDELLE, L’ÉTOILE, FLIXECOURT, FONTAINE-SUR-SOMME, FRANCIÈRES, FRANQUEVILLE, FRANSU, GORENFLOS, LANCHES-SAINT-HILAIRE, LIERCOURT, LONG, LONGPRÉ-LES-CORPSSAINTS, MAISON-ROLAND, MESNIL-DOMQUEUR, MILLENCOURT-EN-PONTHIEU, MOUFLERS, NEUFMOULIN, ONEUX, PONT-REMY, RIBEAUCOURT, SAINT-LÉGER-LÈS-DOMART, SAINT-RIQUIER, SURCAMPS, VAUCHELLES-LÈS-DOMART, VAUCHELLES-LES-QUESNOY, VILLE-LE-MARCLET.

Voici les communes concernées par les restrictions pour le foyer de Quend :

_*dans un rayon de 3 kilomètres :_QUEND, FORT-MAHON-PLAGE ;

*dans un rayon de 10 kilomètres : LE CROTOY, NAMPONT, RUE, SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT, VECOURS, VILLERS-SUR-AUTHIE.

D'autres zones réglementées en cours dans la Somme et secteurs limitrophes

La préfecture rappelle que trois zones réglementées restent en vigueur, tant que les foyers de grippe aviaire détectés ne sont pas stabilisés. Il s'agit d'une zone de contrôle temporaire sur le littoral picard relative à la présence du virus au sein de la faune sauvage ; une zone réglementée autour d’un foyer détecté mi-septembre à Le Titre/Sailly-Flibeaucourt. Un nouveau cas y a été détecté le mardi 4 octobre ; une zone réglementée autour d’un foyer détecté fin septembre à Eu en Seine-Maritime.

Pour rappel, la découverte d’oiseaux sauvages morts doit faire l’objet d’une déclaration auprès du réseau de surveillance SAGIR en contactant : - l’Office français de la biodiversité au 03 22 24 51 63 et la Fédération des chasseurs de la Somme au 03 22 82 90 90.