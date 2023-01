Deux nouveaux foyers de grippe aviaire en Lorraine, 60 communes placées sous contrôle en Moselle

La grippe aviaire continue de s'étendre en Lorraine. Après la détection de cas à Hagondange et Pont-à-Mousson , le virus a de nouveau été détecté sur des mouettes rieuses mortes à Parroy et Essey-et-Maizerais, en Meurthe-et-Moselle, lundi 30 janvier. En conséquence, le préfet de la Moselle a pris deux nouveaux arrêtés ce mardi pour instaurer des zones de contrôle autour de ces deux foyers. 55 communes du département sont concernées pour le foyer de Parroy et cinq pour Essey-et-Maizerais, soit 60 communes en tout.

Ces communes des arrondissements de Sarrebourg-Château-Salins et de Metz viennent s'ajouter aux 194 communes déjà placées en zones de contrôle, après les deux premiers foyers la semaine dernière. Certaines en faisaient d'ailleurs déjà partie. La Moselle est donc désormais concernée par quatre zones de contrôle face à la circulation du virus de l'influenza aviaire. Elles sont en place pour 21 jours au minimum.

Oiseaux mis à l'abri et désinfection systématique

Ces zones, délimitées par un rayon de 20 kilomètres autour des foyers de contamination, font l'objet de mesures spécifiques pour protéger les élevages de volailles. Les oiseaux sont notamment mis à l'abri, leur alimentation et leur abreuvement sont protégés. Un système de désinfection des personnes et des véhicules qui entrent et qui sortent est aussi mis en place. Des analyses sont effectuées en laboratoire si des cadavres de volailles sont retrouvés.

La préfecture de la Moselle rappelle "qu’il est interdit, en tout temps et en tous lieux, de ramasser des oiseaux sauvages vivants ou morts et de les transporter". Si vous tombez par hasard sur des oiseaux sauvages morts, il faut les signaler à l'antenne mosellane de l'Office français de la biodiversité au 03 87 52 14 56 (heures de bureau) ou au 06 99 21 79 63 (soir et week-end).