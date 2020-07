Proposez des noms pour les deux pandas roux nés au Zooparc de Trégomeur

Carnet rose et roux au Zooparc de Trégomeur, près de Saint-Brieuc ! Le couple de pandas roux Caïji et Okhami a donné naissance à ses premiers petits, le 28 juin. Il s'agit de deux petits mâles.

Espèce proche de l'extinction

Dans la nature, "le panda roux vit dans les montagnes de l’Himalaya entre 2200 et 4800 m d’altitude, depuis le Népal jusqu’au Yunnan", rappelle le parc. Il est "proche de l’extinction dans une grande partie de son aire de répartition, en raison du développement croissant des activités humaines et de la dégradation de son habitat."

Baptisez-les !

Le zoo appelle les internautes à proposer des noms d'origine asiatique. Parmi les premières propositions, Haruki, Kaïto ou Mitsu, Sasuke et Itachi, Yakayani et Yukaya ou encore Yin et Yang !

Le Zooparc rappelle que le masque est obligatoire dans la boutique et le restaurant.