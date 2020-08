Deux panthères des neiges sont nées au zoo d'Asson

Indira et Altaï sont nés le 25 mai et viennent de sortir de leur grotte pour évoluer dans l'espace réservé aux panthères. C'est la première naissance de panthères des neiges au zoo d'Asson depuis 19 ans. Il n'y a eu que 27 naissances dans le monde entier cette année, six en France.

Indira et Altaï, deux bébés panthères des neiges, sont nés au zoo d'Asson le 25 mai. Ils viennent tout juste de sortir de leur grotte et découvrent la végétation et les roches du zoo. "Indira a le même caractère que sa mère, c'est à dire pas très bon. Altaï, lui, est comme son père : très calme", explique Luc Lorca, directeur de la communication du zoo.

Environ 3 000 panthères des neiges dans le monde

Il n'y avait pas eu de naissances de panthères des neiges depuis 19 ans, à Asson. "Jusqu'ici aucun couple n'avait fonctionné. Il y a deux ans une jeune femelle, Eva, est arrivée d'Angleterre et elle s'est tout de suite bien entendue avec Dalaï, un mâle polonais. Elle était trop jeune pour avoir des petits l'an dernier mais cette année, ça a tout de suite fonctionné."

Cela fait 15 ans que le zoo d'Asson soutient un programme de conservation des panthères des neiges. "Grâce aux efforts des parcs zoologiques ces dernières années, elles sont passées d'espèces en danger d'instinction à espèces vulnérables", ajoute Luc Lorca. Dans le monde, 389 panthères des neiges vivent dans 155 parcs zoologiques. Dans la nature on estime entre 2007 et 3004 le nombre de panthères des neiges. Elles vivent sur la chaîne de l'Himalaya, entre l'Afghanistan et la Chine.