Deux paratonnerres radioactifs découverts près d'un étang de Sermamagny

En général, on trouve, malheureusement, de tout dans les décharges sauvages. Mais le weekend passé, le samedi 3 octobre, à Sermamagny, commune du Territoire de Belfort, un promeneur a déniché un déchet encore plus inattendu alors qu'il se baladait autour de l'étang de la Courbe Chaussée, près de la presqu'île du Malsaucy. Au milieu d'un amas de ferraille, il y a repéré deux paratonnerres ... mais deux paratonnerres avec des capsules radioactives "Ce promeneur devait avoir quelques connaissances en risque radiologique parce qu'il a cru identifier un paratonnerre radioactif, et c'était le cas. Quand nous sommes allés sur place, nous avons bien repéré deux paratonnerres radioactifs dans un amas de vielle tôle, de vieilles pancartes et de fûts de machine à laver, et nous les avons isolés" indique le commandant Gilles Rothenflug, responsable de l'opération.

De la radioactivité utilisée dans les détecteurs de fumée des années 60/70

Ramenés et isolés dans un garage de la commune, les deux paratonnerres (en forme de lustre avec 3 branches) ont été entièrement desossés par des pompiers spécialisés dans l'intervention des risques technologiques. Equipés de combinaisons dignes d'astronautes, ils ont minutieusement inspecté chaque appareil "dont la technologie était très en vogue dans les années 60/70, à l'époque on utilisait couramment la radioactivité à la fois sur des paratonnerres, mais aussi des détecteurs de fumée d'établissements recevant du public, ce qui est totalement obsolète de nous jours, et surtout plus autorisé" précise le commandant Rothenflug "Nous trouvons régulièrement, ce que nous appelons, des sources orphelines, qui sont jetées par des particuliers ou des industriels parce que la filière de retraitement est fort coûteuse" complète l'officier.

Les pompiers ont dû enfiler plusieurs couches de vêtement de protection pour procéder à l'inspection des deux paratonnerres radioactifs © Radio France - Hervé Blanchard

Du jamais vu dans la commune de Sermamagny

L'opération s'est déroulée en présence du maire de Sermamagny. Philippe Challant se dit étonné d'une telle découverte sur sa commune "Tous les mois, il y a des dépôts sauvages sur notre commune, mais là, des paratonnerres radioactifs, ce n'est pas anodin !" et en même temps déçu par cette trouvaille "Ca m'inquiète un peu, on retrouve n'importe quoi, les gens jettent de tout, et après, c'est nous, la commune, qui devons nous en occuper, les ramasser, les amener à la déchetterie, ou comme là, faire venir les pompiers pour les isoler de la radioactivité, c'est des "embêtements" pour la commune parce qu'on est obligés de les conserver ici, trouver des containers" déplore l'édile qui va faire une demande, au nom de la collectivité, pour ne pas avoir à payer l'opération de retraitement.

Le paratonnerre a été inspecté avec la plus grande des précautions © Radio France - Hervé Blanchard

Une enquête difficile

Le maire de Sermamagny va également porter plainte pour abandon de déchet. Mais l'enquête risque d'être compliquée, les gendarmes espéraient disposer d'un numéro de série du paratonnerre pour les aider à remonter jusqu'à son propriétaire. Mais aucun des deux appareils n'a délivré ce précieux indice. En attendant, les deux paratonnerres, dont les capsules contenaient de l'américium 241 (utilisé dans les détecteurs de fumée dans les années 60/70) ont été envoyés à l'Agence de Gestion des déchets radioactifs (ANDRA) en vue d'un retraitement. Le commandant Gilles Rothenflug assure enfin "qu'à l'endroit où ont été trouvés les deux paratonnerres, il n'y a pas de radioactivité résiduelle".