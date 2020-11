PHOTOS - Deux bébés phoques remis en liberté au large de la Seine-Maritime

Capucine et Lavande, deux bébés phoques veaux-marins ont retrouvé leur liberté sur la plage de Veulettes-sur-Mer ce samedi par l'association CHENE. Ils avaient été séparés de leur mère à cause de la présence de touristes.

Deux bébés phoques, de leur petit nom Capucine et Lavande, sont repartis vers le large samedi, de la plage de Veulettes-sur-Mer en Seine-Maritime. Une remise en liberté dans leur milieu naturel géré par l'association CHENE, qui explique que ces deux petits ont été séparés de leur mère à cause de touristes quelques mois plus tôt. Dès qu'ils sont prêts, ce centre de sauvegarde les remet donc à la mer.

C'est parti pour la liberté - Association CHENE

Des touristes qui s'approchent trop

Le problème souvent : des touristes qui s'approchent trop près des animaux pour les prendre en photo sur la plage et qui font fuir la mère, qui abandonne ses petits. Pour qu'ils survivent, l'association les prend en charge, les nourrit et les soigne pendant plusieurs mois.

Cinq bébés phoques ont pu être relâchés ces derniers jours en milieu naturel.